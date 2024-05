L’arcipelago di Capo Verde è noto per essere un luogo particolarmente ospitale e che ogni anno attira migliaia di turisti da tutto il Mondo. Le sue bellissime spiagge sono infatti apprezzatissime. Non è un posto ideale per chi non ama le estati afose, specialmente nel mese di agosto, tuttavia è sicuramente un posto da visitare almeno una volta nella vita se si ama il mare. Non a caso, c’è persino chi decide di andare a vivere a Capo Verde o comunque di investire in una casa in quello che è uno dei posti più belli e sicuri dell’Africa. Dunque, tanti si chiedono il costo di un immobile lì.

Quanto costa acquistare o affittare casa a Capo Verde?

Proviamo quindi a rispondere a questa domanda. I portali specializzati sottolineano che una casa a Capo Verde tende ad avere tendenzialmente un prezzo accessibile, specialmente rispetto ad altre rinomate zone turistiche.

I prezzi vanno da poco sopra i 50.000 euro per gli appartamenti più piccoli fino a poco più di 100.000 per ville molto lussuose. Si tratta dunque di un luogo adattissimo agli investitori. Ciò riguarda specialmente le zone di Sal, Boavista e Santiago.

Gli affitti vanno da un minimo di 180 euro al mese per un monolocale. Per una villa, invece, si possono pagare anche più di 1.000 euro al mese, specialmente se si trova in un punto vicino al mare. Tuttavia, anche in questo caso, confrontandolo con i prezzi di tante città è facile rendersi conto che non si tratti affatto di un costo alto.

Le tasse

Fortunatamente, neanche le tasse sono particolarmente elevate. Infatti, chi acquista un immobile deve pagare circa il 4,5% del suo valore, oltre a sostenere le imposte di registro e quelle legate all’atto notarile.

Inoltre, lo 0,5% del valore della proprietà deve essere pagato annualmente. Tuttavia, i pensionati possono richiedere delle agevolazioni in merito e pagare ancora meno. Dunque, ecco quanto costa acquistare o affittare casa a Capo Verde.

