Quanto aumenta la pensione sociale 2020 dopo i 70 anni? Se i redditi che il percettore di pensione non cambiano, si ha diritto alle cosiddette maggiorazioni. Si tratta di una somma aggiuntiva che va ad aumentare l’importo dell’assegno sociale 2020. Ciò a partire dal 2001, da quando cioè il dettato legislativo 388/2000 e, nello specifico, l’articolo 70 prevede un aumento del rateo pensionistico.

In sostanza, chi supera i 70 anni di età e percepisce l’assegno sociale riceverà una somma di denaro più consistente. Vediamo dunque quanto aumenta la pensione sociale 2020 dopo i 70 anni e se la maggiorazione della prestazione è davvero sensibile. Si presuppone che con l’avanzare dell’età anziana aumentino i bisogni di cura e assistenza di cui i contribuenti meno autosufficienti necessitano. Ricevere un assegno più elevato consente pertanto margini di spesa più ampi da destinare a personale infermieristico e addetti alla cura.

Quanto aumenta la pensione sociale 2020 dopo i 70 anni?

L’articolo “A quanto ammonta la pensione sociale: come si calcola l’importo mensile?” fornisce al lettore indicazioni relative all’importo del rateo. L’attuale quota che l’Inps eroga ai percettori dell’assegno sociale è pari a 459,83 euro su base mensile. Il contribuente riceve 13 mensilità nella misura in cui possiede i requisiti reddituali necessari. Dopo il compimento di 70 anni di età il beneficiario dell’assegno sociale riceve una maggiorazione che determina l’incremento dell’importo.

L’assegno mensile aumenta difatti finoa 648,26 per i percettori settantenni. La somma di 648,26 euro raggiunge unicamente i contribuenti che non posseggono redditi. Ciò perché in presenza di altri redditi si verifica la riduzione dell’importo mensile in proporzione alla situazione economica del beneficiario. Ne consegue che anche il riconoscimento delle maggiorazioni avviene in misura proporzionale alla fascia reddituale di appartenenza.

Il lettore che desidera conoscere nel dettaglio le quote di maggiorazione che gli spettano può consultare le tabelle di rivalutazione. La circolare Inps n. 147/2019 riporta difatti nell’allegato 2 la Tabella L l’indicazione delle maggiorazioni in riferimento al reddito personale del beneficiario.