Quanti soldi si possono trasferire tramite giroconto senza rischiare controlli fiscali sull’operazione? Come ci si deve muovere in questi casi, esistono delle limitazioni al trasferimento di denaro? Di seguito vi spieghiamo come funzionano le operazioni di giroconto e come eseguirle in maniera corretta.

Cosa cambia tra giroconto e bonifico

Il giroconto altro non è che un’operazione di bonifico. Il linguaggio tecnico bancario gli attribuisce questo differente nome perché presenta una caratteristica peculiare che lo distingue dal bonifico. Quando si parla di bonifico, infatti, si fa riferimento all’operazione di trasferimento di denaro dal proprio conto a quello di un’altra persona o impresa. Nel giroconto, il trasferimento avviene tra conti il cui titolare è sempre la stessa persona. In termini semplici, con il giroconto è come se si trasferisse i propri soldi da un salvadanaio ad un altro. In questo caso, è lecito domandarsi dunque: quanti soldi si possono trasferire tramite giroconto senza rischiare controlli?

Ci sono delle limitazioni al trasferimento di denaro su conti di cui sono titolare?

In termini di versamento di denaro, non vi sono norme che limitano l’importo trasferibile su un conto corrente. Questo significa che con l’operazione di giroconto è possibile trasferire qualsiasi cifra si desideri. I controlli del Fisco non interessano la quantità di denaro di per sé, piuttosto si concentrano sulla giustificabilità di tale operazione. Ad esempio, è assai probabile che l’Agenzia delle entrate chieda un chiarimento circa la provenienza del denaro se di questo non è fatta menzione in dichiarazione dei redditi.

Attenzione ad evitare di omettere i ricavi in dichiarazione dei redditi

L’operazione di giroconto, in particolare, rappresenta un bonifico come abbiamo detto. Questa forma di trasferimento di denaro rientra tra quelle tracciabili come prevede la legge n. 217/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, i bonifici di giroconto si possono eseguire senza limiti di importo. L’unica condizione, naturalmente, è che tali forme di reddito siano presenti in dichiarazione come vuole la Legge fiscale. I depositi di denaro non dichiarato, potrebbero far scattare i controlli in ragione di una discrepanza che il Fisco registra. Per sapere quale causale inserire quando si esegue un bonifico di giroconto, è possibile consultare la pagina qui.