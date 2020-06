Ma qualcuno ha mai contato quanti sono tutti i soldi che ci sono nel mondo? In un’era in cui tutti si ritrovano il portafoglio vuoto e sono lì a chiedere aiuti e sussidi allo Stato – in ogni angolo del mondo – qualcuno si “è divertito” a farlo. Vediamo i risultati di questa particolare ricerca, quanti sono tutti i soldi che ci sono nel mondo? La quantità è un numero da paura.

Tutto è relativo

I giornali di tutto il mondo pubblicano spesso a tutta pagina gli importi delle misure adottate di volta in volta dagli vari Stati o dalle varie Autorità. “Recovery Found da 750 miliardi”; oppure: ”Bazooka BCE col suo Quantitative Easing”; o: “Deficit di bilancio USA 2020 a 3,8 trilioni di $”; etc. O si pensi alla sola FED che in piena pandemia Covid ha annunciato programmi di acquisto di asset a tempo indeterminato a sostegno dell’economia USA. E che si andranno ad aggiungere al suo attuale bilancio in corso fatto di 7 “modici” trilioni di dollari. Manco fossero noccioline. Numeri enormi presi nel loro specifico, nulla da eccepire. Ma che hanno tutti un tratto in comune: sminuiscono quando rapportati all’intera massa di soldi che sono oggi presenti nel mondo.

Diamo “una dimensione” ai numeri

Il problema è duplice e consiste da un lato nel cercare di dare una “dimensione umana” ai numeri. Dall’altro, provare a contarli concretamente per vedere quale saldo ne esce fuori. Tale paziente lavoro è stato svolto da “Visual Capitalist” che a tal fine ha realizzato una splendida infografica di tutti i soldi del mondo. Purtroppo per ragioni di spazio non riusciamo a riportarla in questa sede, ma rimandiamo al presente link. Da tale difficoltà capiamo pure indirettamente che i biglietti in giro per il mondo sono talmente tanti che occupano enormi spazi pure nel riportarli. In compenso troviamo qui sotto la lista completa (fonte: Visual Capitalist) da loro sempre realizzata. Essa rende bene e riassume sia il saldo che la composizione della massa monetaria e dei mercati del mondo. Dal più piccolo al più grande.

Troviamo 3 colonne: nella prima, vi è la categoria di asset considerato (criptovalute, oro, azioni, derivati, valori delle case, etc). Al centro abbiamo i saldi per ogni singola categoria; avvertenza, la scala di misura utilizzata è in miliardi di $. La terza e ultima colonna indica la voce da cui sono tratti i totali indicati.

Quanti sono tutti i soldi che ci sono nel mondo? La quantità è un numero da paura

King of the market, ossia dominatori della scena, i derivati, stimati in 1 quadriliono di $. Tradotto: 1.000.000.000.000.000 di $ in valore nozionale, secondo una varietà di fonti comunque non ufficiali. Un numero comunque impressionante, sebbene la natura non tangibile dei derivati finanziari. Chiude invece la classifica l’argento, che di norma nelle competizioni si conferisce al 2° classificato. Qui occupa invece l’ultimo posto in palio disponibile. Per “accontentarsi” di pesare “solo” la bellezza di ben 44 miliardi di dollari.