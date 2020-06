Quali sono i cosmetici da evitare durante una gravidanza? Fanno male al bambino? Le donne non riescono a dire di no ad una pelle liscia e luminosa anche durante la gravidanza. Ma durante la gravidanza bisogna ormai pensare per due e non più per se stessa. Se si mangia si mangia per due, e anche se ci si prende cura del proprio corpo lo si fa per due. Perché ci sono alcune sostanze che entrano in circolo che inevitabilmente verranno poi assorbite anche dal bambino.

Quali sono i cosmetici da evitare durante una gravidanza? Fanno male al bambino?

Utilizzare in gravidanza cosmetici che contengono parabeni, può favorire sovrappeso e obesità nei bambini. I parabeni sono conservanti ampiamente utilizzati in diversi prodotti, soprattutto cosmetici, come shampoo, creme e deodoranti. In realtà sarebbe ottimale non utilizzarli proprio anche se non si è in gravidanza.

Parola alla scienza

I ricercatori della società scientifica Helmholtz di Lipsia hanno monitorato 629 madri preventivamente sottoposte a un questionario per sapere quali cosmetici avevano usato le donne durante la 34esima settimana di gestazione. Dopodiché, hanno evidenziato che le future mamme che avevano utilizzato cosmetici conservati con i parabeni presentavano concentrazioni elevate di butylparaben nelle urine. I bambini, e soprattutto le bambine, nati da queste donne hanno mostrato una maggiore tendenza al sovrappeso nei primi otto anni di vita.

Perché i parabeni?

I ricercatori si sono concentrati sui parabeni, in quanto sostanze chimiche capaci di interferire con il sistema endocrino durante lo sviluppo del feto, perturbando lo sviluppo fetale con effetti a lungo termine sulla salute. I parabeni possono penetrare nell’organismo attraverso la pelle, superare la barriera tra sangue e placenta e alterare i meccanismi che regolano l’appetito, predisponendo i futuri nati a sovrappeso e obesità. Quindi facciamo molta attenzione quando compriamo un prodotto e leggiamo con attenzione l’etichetta poiché lì ci sarà scritta tutta la verità.

Leggi anche: Come far sparire le borse sotto gli occhi?