Quanti soldi spendiamo per far cantare il gruppo Il Volo alla nostra festa, la cifra è pazzesca

Se vogliamo invitare un gruppo lirico alla nostra festa dobbiamo sapere che i costi sono particolarmente alti. Un cantante che non ha ancora un nome altisonante prende un decimo del cachet ma se è conosciuto i numeri salgono vertiginosamente.

Gli Enti Lirici hanno un tetto ingaggi per i cantanti che si avvicina ai 20 mila euro, ogni recita costa 17 mila euro. Se i cantanti non sono famosi i costi crollano. I cantanti de Il Volo hanno guadagnato 250 mila euro per il Concerto di Natale del 2015. Ma loro hanno venduto più di 2 milioni di dischi e hanno più di 220 milioni di visualizzazioni sulle piattaforme di streaming.

Il gruppo è formato da 2 tenori e un baritono, sono Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble che il pubblico ha ormai imparato a conoscere e amare. Sono considerati il trio delle meraviglie e sono diventati molto famosi dopo i tanti speciali andati in onda in tv dopo le performance nelle manifestazioni più seguite. Sono stati al Festival di Sanremo, hanno cantato alle Terme di Caracalla e alla Radio City Hall di New York. Attualmente sono vere star con un pubblico mondiale. Ingaggiarli è una autentica impresa.

Certamente non per tutti

Quanti soldi spendiamo per far cantare il gruppo il Volo? Il gruppo avrebbe firmato all’inizio un contratto per 2 milioni con la Geffen Records e questo è stato solo il punto di partenza. Negli Stati Uniti avrebbero intascato dai 150 mila ai 500 mila euro per evento, nel 2015 a Natale avrebbero incassato 250 mila euro per l’evento musicale tenutosi a Salerno.

Le cifre sono da capogiro, quindi se vogliamo averli a casa nostra per rendere il nostro matrimonio indimenticabile potremmo dire che 150 mila euro è la cifra di partenza. Bisogna conoscere l’entourage e avere amicizie che ci permettano di avvicinarli. Loro girano molto, sono sempre impegnati nei tour e non è facile organizzare l’esibizione. Se siamo in grado di contattarli probabilmente siamo anche in grado di pagare il loro cachet.

Quanti soldi spendiamo per far cantare il gruppo Il Volo, i collezionisti di premi

Nell’estate 2022 il trio si è esibito a Tagliacozzo in Piazza Obelisco insieme all’Orchestra sinfonica abruzzese. Durante il concerto hanno invitato sul palco un bambino che nel pubblico cantava le loro canzoni. Il bambino ha potuto realizzare il suo sogno cioè cantare con Il Volo pagando solo il prezzo del biglietto d’ingresso. Sui Social e in rete è possibile vedere una parte dell’esibizione.

Il Trio ha rafforzato la fama internazionale anche con la partecipazione come ospiti all’Eurovision Song Contest e hanno collezionato diversi riconoscimenti. Latin Grammy Awards, Wind Music Awards, World Music Award non mancano nelle loro bacheche. I premi ricevuti dimostrano la popolarità raggiunta negli Stati Uniti e in tutti i Paesi del Sudamerica.