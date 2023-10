Pazzo per il golf grazie alla Ryder Cup? Scopri quanto costa imparare a giocare a Milano e a Roma

Il calcio è probabilmente lo sport più seguito e giocato al Mondo. Ci sono come sappiamo anche tante altre discipline tra cui il golf. Chi si è interessato a quest’attività durante la Ryder Cup potrebbe pensare di iscriversi a un corso. Scopriamo quanto può costare in due grandi città come Milano e Roma.

Grande risalto hanno in tv il calcio, l’atletica o le gare di sci o nuoto. Molta attenzione, però, ha avuto pure un evento svoltosi a Roma dal 29 settembre al primo ottobre 2023, la Ryder Cup. Il Marco Simone Golf&Country Club ha ospitato questo torneo di golf che ha visto in gara due squadre, una europea e l’altra americana.

Perché imparare

Il golf è un gioco rilassante da praticare all’aperto, ma è pure uno sport. Le caratteristiche sono attività fisica, presenza di regole, competizione.

Anche chi vuole solo divertirsi senza aspirare all’agonismo tenendosi in forma potrebbe iniziare a giocare. Lo scopo sarebbe quello di mandare in buca la pallina utilizzando meno colpi possibili. Un campo di norma ha 18 buche, ma potrebbe averne fino a 36. Può presentare collinette, avvallamenti, laghetti. Per giocare si usano i bastoni. Ad esempio i ferri servirebbero per colpi di avvicinamento, mentre i legni per tiri lunghi. Si può giocare a golf da soli o in compagnia, un buon modo quindi per conoscere persone e divertirsi.

Pazzo per il golf grazie alla Ryder Cup? Scopri quanto si spende per le lezioni

Si può imparare a giocare a golf a qualsiasi età. Chiediamo sempre però al medico se le nostre condizioni fisiche sono adatte. Se tutto è a posto, cerchiamo un club. Per esempio in Lombardia presso il Golf in Milano di via Corelli, 5 ore di lezione individuale, con in omaggio un mese di frequenza del campo pratica, costerebbero 190 euro. Il club vende a chi inizia uno starter kit con ferro 7, un put e guanto a 87 euro.

Presso il Le Rovedine Golf Club di Noverasco di Opera vicino Milano si praticano alcuni tipi di tariffe. Una lezione di prova individuale costerebbe 35 euro, in coppia 30 euro e in gruppo di 3 persone 25 euro. 5 lezioni individuali si possono pagare 269 euro. La quota comprenderebbe tra l’altro l’accesso illimitato al campo pratica e al ristorante, più l’uso dell’attrezzatura per giocare.

Quanto può costare imparare a Roma

Nel Lazio il Golf Club Parco de’ Medici si trova in viale Rebecchini a Roma. Il prezzo di una lezione di 2 ore con un gruppo di 10 persone partirebbe da 50 euro. Per il singolo ingresso al campo pratica la tariffa sarebbe di 18 euro.

Il Marco Simone Golf&Counry Club si trova a Guidonia Montecelio, vicino Roma. Ha accresciuto notorietà grazie al recente torneo internazionale Ryder Cup. Scopriamo qualche prezzo. Due lezioni individuali si potrebbero pagare 20 euro. 10 lezioni individuali nell’arco di tre mesi costerebbero 400 euro. Infine, il club aderisce all’iniziativa promossa dalla Federazione Italiana Golf regalando una lezione prova alle donne. 5 lezioni poi costerebbero 100 euro invece di 150 euro.

Pazzo per il golf grazie alla Ryder Cup? Scopri quanto può appassionarti giocare a questo sport con le lezioni prova. I golf club sono in tutt’Italia e, come abbiamo visto, praticano prezzi abbastanza contenuti.