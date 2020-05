I risparmiatori italiani che desiderano tenere i soldi in casa possono evitare di aprire un conto corrente in banca o in posta? Si possono custodire contanti nel proprio appartamento magari in una cassetta di sicurezza? Si corrono dei rischi oltre all’eventuale incursione di ladruncoli? La Guardia di Finanza è autorizzata a compiere dei controlli o è legale conservare denaro nella propria abitazione?

Chiariamo anzitutto che non è affatto illegale conservare contanti in un luogo nascosto della casa. Verifichiamo piuttosto quanti soldi si possono tenere in casa e se esiste un limite da non oltrepassare. Nell’articolo “5 ragioni per tenere pochi soldi sul conto corrente” abbiamo spiegato perché non conviene lasciare in deposito importanti somme di denaro. Adesso invece valutiamo la convenienza di nascondere i soldi in casa piuttosto che optare per la giacenza in un conto bancario o postale.

Quanti soldi si possono tenere in casa?

Non esiste un limite alla quantità di denaro che un risparmiatore può custodire in casa. Né chi opta per questa soluzione ha da temere che la Guardia di Finanza piombi da un momento all’altro per procedere ad accertamenti. E ciò neanche nel caso in cui qualche vostro nemico o detrattore si premuri di inviare una segnalazione all’autorità finanziaria.

Paradossalmente e per alcuni versi custodire i contanti nella propria abitazione equivale a sottrarli da sguardi molesti. Chiunque ha facoltà di accumulare somme di denaro anche prodigiose e di conservarle nei luoghi più remoti della casa. Persino l’Agenzia delle Entrate non potrebbe chiedere ragione della presenza di contanti in casa. La detenzione di denaro in luoghi altri rispetto agli istituti bancari o postali non rientra fra le azioni illecite.

Ciò a cui invece occorre prestare molta attenzione è la modalità di impiego del denaro e soprattutto la destinazione d’uso dello stesso. Dal 1° luglio 2020 scatta difatti il divieto assoluto di ricorrere ai contanti per pagamenti superiori ai 2000 euro. Per cui non sarà possibile utilizzare il contante oltre questa soglia e bisognerà adottare strategie per aggirare l’ostacolo. Si potranno ad esempio frazionare i pagamenti laddove possibile oppure si potranno emettere assegni circolari previo deposito di denaro in banca.