I contribuenti a cui spetta il rimborso Irpef si chiedono quando arriva sul conto corrente mediante accredito poiché sono subentrate novità relative al modello 730. Nella busta paga di quale mese compariranno gli eventuali rimborsi fiscali che spettano ai lavoratori dipendenti? E come mai ricorre con insistenza il suggerimento di presentare quanto prima la dichiarazione dei redditi?

Rispondiamo agli interrogativi che i nostri lettori si pongono in un periodo in cui riesce difficile orientarsi per la rapidità con cui giungono novità e aggiornamenti. La confusione regna sovrana nella mente dei contribuenti italiani alle prese con richiesta di sussidi, ammortizzatori, bonus, agevolazioni e misure a sostegno dei più colpiti.

Per capire quando arriva il rimborso Irpef 2020 sul conto corrente occorre valutare la data di invio della dichiarazione dei redditi. E tale valutazione risente del cambiamento dei termini di scadenza della presentazione del 730. Ciò perché il Governo ha statuito uno rinvio dei tempi di consegna a seguito dell’emergenza epidemiologica.

La chiusura degli uffici dei CAF e degli studi dei consulenti fiscali ha imposto la necessità di rimandare al 30 settembre 2020 la consueta scadenza. Ciò tuttavia non priva il contribuente della facoltà di provvedere comunque in queste settimane alla compilazione del 730. Chi lo desidera può procedere all’invio della dichiarazione reddituale entro giugno prossimo ricorrendo ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate.

Quando arriva il rimborso Irpef 2020 sul conto corrente?

Sul portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate il contribuente ha modo di completare la compilazione online del modello 730. Tramite Spid, Pin Inps dispositivo, carta d’identità elettronica o altri codici di ingresso si accede alla pagina “infoprecompilata”.

Si suggerisce di inviare quanto prima ed entro giugno 2020 la dichiarazione dei redditi perché in tal modo i rimborsi fiscali arriveranno per tempo. Il che equivale a dire che già nella busta paga di Luglio 2020 compariranno gli eventuali rimborsi Irpef spettanti. Al contrario, il contribuente che si attarderà e inoltrerà il modello 730 a settembre prossimo dovrà attendere ottobre 2020 per la ricezione del rimborso fiscale.