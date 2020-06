Quanti soldi si possono caricare su una carta PayPal?

Chi usa la carta PayPal conosce i vantaggi di questo strumento di pagamento ma forse non sa quanti soldi si possono caricare. L’importo più basso che il titolare di PayPal può caricare è pari a 10 euro. Ma si conferma più utile sapere quale il tetto massimo per il consumatore che intende acquistare servizi o beni online per somme più elevate. Ciò perché la carta Paypal, come altre carte prepagate e ricaricabili, offrono la possibilità di pagamenti sicuri in Internet.

La carta Paypal garantisce margini di sicurezza elevati e notevole risparmio di tempo. In un altro articolo abbiamodifatti spiegato al lettore “Come ricaricare PayPal dal conto corrente senza spostarsi da casa”.

Ora vediamo quanti soldi si possono caricare su una carta PayPal ed evitare così di far ricorso alla carta di credito. Per acquisti più costosi infatti spesso si deve necessariamente utilizzare la carta di credito. Ma ben conosciamo la diffidenza di molti consumatori ad inserire i dati della propria carta di credito online. Si temono truffe perché si sono verificati spesso addebiti di spesa per acquisti che il titolare della carta non ha effettuato.

Abbiamo detto che la ricarica minima che il titolare di carta Paypal può effettuare è di 10 euro. La soglia limite oltre la quale non è possibile versare denaro sulla carta invece varia a seconda della modalità di ricarica. Anzitutto il possessore di PayPal può effettuare solo 2 ricarica nell’arco di una giornata.

Se si decide di ricaricare la carta Paypal tramite bonifico l’importo massimo sarà pari a 2.500 euro. Il possessore di carta che decide di emettere un bonifico bancario si assicura infatti la possibilità di ricaricare la somma di denaro più alta. Ciò perché se ci si reca in una ricevitoria o in una tabaccheria e si procede con la ricarica tramite soldi in contanti il limite è più basso. Il massimo importo che si può caricare in contanti è di 990 euro. L’importo che invece il possessore di carta Paypal può caricare utilizzando il bancomat è pari a 500 euro.