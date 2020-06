Ko allo stress con la pallina antistress che costa poco più di 1 €.

Quando venne commercializzata, una decina di anni fa, fu accolta da stupore misto a facile ironia. Eppure, la pallina antistress, oggi, conta ditte specializzate che la producono in mille colori, forme, disegni e materiali. La sua nascita risale invece a migliaia di anni fa, nella lontana Cina. Un vero e proprio business, che ha trovato negli Usa e Giappone, due colossi dell’economia mondiale, milioni di fans. Si. Perché il Ko allo stress con la pallina antistress che costa poco più di 1 €, vanta il 70% dei suoi utenti tra impiegati, uomini d’affari e segretarie d’ufficio. Senza considerare i politici, che mai ne ammetteranno l’uso, ma, per scaricare tutto lo stress accumulato, la custodiscono gelosamente nel cassetto della scrivania!

A chi è particolarmente consigliata

La pallina antistress, che, si può acquistare su internet a cifre davvero irrisorie, conta oggi su tantissime forme e colori. Da arancia a pallone da calcio o pallacanestro, da cuore a pianeta, da stella a lampadina. È particolarmente consigliata per:

– Alleviare ansia e tensione muscolare

– Elasticizzare il tunnel carpale dopo l’operazione chirurgica

– Allentare la sindrome da tastiera, quando si lavora troppo al pc

– Recuperi fisiatrici

– Generare adrenalina prima di un esame, un appuntamento, un colloquio, un affare importante

– Combattere stanchezza e monotonia

– Migliorare la concentrazione

– Mantenere il buon umore

Può sembrare facile, ma bisogna fare attenzione

Decidere di dare il ko allo stress con la pallina antistress che costa poco più di 1 €, non è però così facile come sembra. Il suo costo irrisorio infatti non tragga in inganno, perché, a detta stessa dei produttori, esistono dei canoni importanti da seguire al momento dell’acquisto. La pallina deve essere:

– Priva di lattice

– Avere il gel al suo interno

– Avere una dimensione adatta alla nostra mano

– Essere confortevole

– Essere costituita da un tessuto robusto come la lycra

– Contenere le istruzioni per molteplici usi

– Contenere l’elenco dei materiali utilizzati

Il rischio è infatti quello di apportare dei benefici alla salute da un lato, a discapito di controindicazioni dall’altro. Le autorità competenti hanno infatti smascherato alcune aziende che spacciavano semplici palline di gomma per cani come palline antistress. Fatte con materiale non compatibile con la salute umana!