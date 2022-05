Un autorevole sito per il settore immobiliare ha stilato una classifica dei Comuni dove il prezzo delle case a metro quadro è più basso. I dati di questa indagine sono davvero sorprendenti poiché emerge che in alcuni borghi nostrani acquistare casa non è un miraggio.

Comprare una casa di 100 mq in ottime condizioni con 36.586 è possibile in questo borgo, primo nella classifica dei Comuni dove gli immobili costano meno

Quando si pensa all’acquisto di una casa, la maggior parte degli italiani pensa subito alla stipula di mutui a lunghissimo termine. In alcune cittadine italiane, le case anche in ottime condizioni hanno prezzi ancora accessibili. In questo articolo conosceremo più approfonditamente i borghi dove, appunto, con meno di 50.000 euro si può acquistare casa.

Mosso e il Comune di Valdilana

Al primo posto della classifica si posiziona il paese piemontese di Mosso. Quest’ultimo fino al 2019 era un Comune autonomo. Ora è stato accorpato ad altri borghi limitrofi formando il Comune di Valdilana. Nel borgo dove ha origine la grande tradizione laniera biellese, le case hanno un costo medio di 365,86 euro/mq. In questa zona collinare non è difficile, inoltre, imbattersi in ville e villini. Molti industriali benestanti del settore tessile erano soliti prendere casa in questi meravigliosi scenari naturali. Grazie alla fusione con i Comuni circostanti, Mosso è una frazione con tutti i servizi compresa la scuola.

Pontecorvo nel cuore della Ciociaria

Sul secondo gradino del podio troviamo il Comune di Pontecorvo con un prezzo medio delle case di 398,12 euro/mq. Anche questa cittadina di oltre 12.000 abitanti ha un fascino molto particolare. Il territorio pontecorvese si divide in contrade e qui troviamo anche il Museo del tabacco sulla cui coltivazione era incentrata l’economia della zona. Chi volesse prender casa in questo comune del frusinate gusterà sicuramente il peperone pontecorvese e il buonissimo canascione, un prodotto da forno tipico. A Pontecorvo troviamo istituti scolastici fino al grado superiore. In un’ora e mezza di auto, ci troviamo poi nel centro della Capitale.

Sagliano Micca

Praticamente un sobborgo di Biella, Sagliano Micca si trova a 7 km dal capoluogo piemontese. Questo Comune, sebbene di piccole dimensioni (più di 1500 abitanti) dispone di tutti i servizi grazie alla breve distanza con la vicina Biella. In questo borgo collinare si registra un prezzo delle case veramente economico: 406,35 euro/mq. Il paesino piemontese è celebre per l’arte dei cappelli in feltro e per le vicine cave di sienite. Il fiume Cervo che attraversa il borgo è, inoltre meta dei cercatori d’oro, vista la ricchezza di pagliuzze dorate ed altri minerali come il quarzo.

In questi borghi italiani, si può comprare una casa di 100 mq in ottime condizioni a prezzi stracciati.

