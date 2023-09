Settembre dovrebbe portare i prezzi azionari al rialzo e dovrebbe preparare il rally di fine anno. Questa è il nostro percorso campione. Un aggiustamento tecnico e atteso fra fine settembre e ottobre e poi si dovrebbe partire sparati al rialzo fino al 30 novembre/prima decade di dicembre. In questo ultimo lasso temporale si dovrebbe fomare il massimo annuale. Da un paio di settimane i prezzi lavorano sotto resistenze dinamiche rilevanti. Cosa accadrà? Nuovi rialzi o inizio di un sell off che andrebe sconfessate la tesi rialzista appena illustrata? A parer nostro ora Wall Street potrebbe stupire al rialzo.

Divergenze positive e medie al rialzo

Negli anni abbiamo imparato che poche cose sono importanti per definire la tendenza di uno strumento finanziaro e fra queste ci sono le medie a 200/400 e 600. La struttura grafica degli indici azionari americani sembra saldamente rialzista proprio perchè queste medie sul time farme settimanale e mensile sono impostate al rialzo. Sul giornaliero invece, la struttura non è pienamente rialzista e questo giustificherà di tanto in tanto dei veloci ritracciamenti fino a quando la tendenza non si definirà al rialzo.

Ora Wall Street potrebbe stupire al rialzo

La seduta di contrattazione del 5 settembre si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

34.641,97

Nasdaq C.

14.020,95

S&P500

4.496,83.

Non c’è stato ieri un bel segnale e se oggi verrà confermato inizieranno nuove vendite.

Inizio di forti ribassi solo con chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

34.441

Nasdaq C.

13.626

S&P500

4.414.

Non è cambiato nulla rispetto agli ultimi giorni tranne che le divergenze positive si sono divaricate ulteriormente al rialzo. Si parte forte al rialzo? Il tempo stringe e potrebbe lavorare contro! Se si deve salire ancora, questo è il momento opportuno. Vedremo coosa accadrà da ora in poi.

