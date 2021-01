La carta prepagata PostePay, come tutte le altre carte, è soggetta ad una data di scadenza. Per scoprire da quando la propria carta non sarà più valida basterà leggere la data di scadenza impressa sulla stessa.

Dal momento della scadenza non sarà più possibile utilizzare la PostePay. E bisognerà, quindi, procedere al rinnovo.

Il rinnovo può essere richiesto anche un paio di mesi prima della scadenza della carta e fino a diciotto mesi dopo la scadenza della stessa.

Se non si è avvezzi con la tecnologia, ci si dovrà recare all’ufficio postale dove la procedura di rinnovo verrà effettuata senza alcun problema.

Infatti, il servizio sarà offerto gratuitamente da qualsiasi sportello delle Poste Italiane.

Per procedere al rinnovo della carta si richiederanno il numero della carta scaduta e i documenti indentificativi.

Alla nuova carta prepagata sarà abbinato anche un nuovo codice PIN, quello vecchio perderà validità.

Quanti giorni ci mette ad arrivare la nuova PostePay? Arriverà prima la carta o prima il codice PIN?

Una volta eseguita la procedura di rinnovo ci saranno dei tempi tecnici da rispettare.

Il nuovo codice PIN verrà recapitato, all’indirizzo del destinatario, dopo circa quattro giorni lavorativi da quando è avvenuta la richiesta di rinnovo.

Per la carta, invece, i tempi si allungano. Arriverà al destinatario circa sette giorni lavorativi dopo il rinnovo.

Quindi, ricapitolando, se i tempi vengono rispettati il primo ad essere recapitato sarà il codice PIN, pochi giorni dopo arriverà la nuova carta.

Ecco quanti giorni ci mette ad arrivare la nuova PostePay.

Nel caso in cui arrivi la carta, ma non il PIN, bisognerà rivolgersi all’ufficio postale per ricevere supporto.

Attivazione

Una volta recapitati sia il PIN che la nuova carta sarà necessario attivarla.

Anche nel caso dell’attivazione le opzioni percorribili sono diverse. Qui ci occuperemo dell’attivazione presso lo sportello postale.

Per attivare la nuova PostePay si richiederanno i dati della nuova e della vecchia carta. Per questo motivo bisognerà averle sotto mano.

Il credito residuo eventualmente disponibile sulla carta scaduta verrà trasferito automaticamente sulla nuova PostePay al momento dell’attivazione. Nessun soldo andrà perduto.

Per gli altri metodi di rinnovo della PostePay si consiglia di leggere questo articolo.