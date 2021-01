L’inverno è un periodo particolare per le nostre piante da interni. Queste, infatti, tendono ad andare naturalmente in riposo durante questa stagione e potrebbero mal sopportare cambi repentini di temperatura o un ambiente troppo caldo. Non c’è, però, da preoccuparsi a riguardo. Proteggere le piante di casa in inverno è semplice seguendo questi trucchi. Scopriamo subito come.

La casa in inverno

Durante l’inverno abbiamo tutti quanti due principali priorità. La prima è riuscire ad avere una casa calda e possibilmente priva di spifferi. La seconda è quella di abbassare il tasso di umidità in casa in maniera da non soffrire problemi di salute e non danneggiare l’abitazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Buona parte di questi bisogni umani vanni però in contrasto con le necessità delle nostre piante da interni. Queste hanno bisogno una temperatura casalinga che sia costante e di un tasso di umidità regolare.

Quest’ultima caratteristica è particolarmente importante per tutte quelle piante che hanno delle origini tropicali e sopportano molto male l’aria secca. Come riuscire, quindi, a proteggere le piante da interno senza creare delle difficoltà agli abitanti della casa? Basteranno alcune accortezze per permettere alle nostre piante di superare con tranquillità l’inverno.

Come proteggere le piante

Il primo consiglio è quello di non esagerare con l’uso di umidificatori o di altre soluzioni per diminuire l’umidità.

Un ambiente domestico in cui l’aria è troppo secca potrebbe danneggiare le piante d’inverno e non è salutare neanche per le persone.

Un secondo consiglio è quello di mantenere le piante alla giusta distanza dai termosifoni. Infatti, mentre le piante più grandi riescono a sopportare il caldo, quelle medie e alcune delle più piccole ne soffrono notevolmente. Per questo motivo è meglio cambiare la disposizione delle piante in casa nei periodi più freddi.

Infine, è importante stare attenti a possibili spifferi. Come sottolineato precedentemente, i cambi di temperatura danneggiano le piante. Riuscire a diminuire gli spifferi di casa attraverso l’utilizzo di para spifferi sotto porte e finestre dovrebbe diminuire questo rischio.

Abbiamo visto, dunque, perchè Proteggere le piante di casa in inverno è semplice seguendo questi trucchi.