Purtroppo, accade che una donna vada a sporgere denuncia dalle forze dell’ordine, ma venga in qualche modo respinta o scoraggiata. C’è modo di capire quanti episodi una donna deve sopportare prima di poter presentare una denuncia per stalking ed essere finalmente libera da prepotenze e soprusi?

Perché le donne si sentono scoraggiate dalle forze dell’ordine

Le donne vittime di soprusi non devono perdere fiducia nelle forze dell’ordine. Quando si sentono dire che forse non è il caso di presentare subito denuncia non significa che la Polizia non abbia creduto ai loro racconti. Semplicemente le stanno mettendo in guardia da denunce che potrebbero non portare al risultato sperato. Una denuncia, per portare ad un procedimento penale e ad una condanna, deve essere precisa e basata su fatti sufficienti ad ottenere l’avvio di un processo penale.

Da qui la domanda fondamentale cui le donne e vorrebbero risposta: quanti episodi una donna deve sopportare prima di poter presentare una denuncia per stalking ed essere finalmente libera da prepotenze e soprusi?

La giurisprudenza è arrivata a questa risposta. Per poter denunciare uno qualsiasi dei reati di tipo persecutorio. Occorre che la condotta violenta ed i soprusi siano ripetuti nel tempo. Per quanto tempo?

Anche una sola giornata è sufficiente

La Corte di Cassazione con la sentenza 12041 del 30 marzo 2021 va incontro alle donne vittime di soprusi. Infatti afferma che i fatti degni di denuncia devono essere distinti l’uno dall’altro, ma possono anche verificarsi in un arco di tempo ristretto. Anche concentrati in una sola giornata. Immaginiamo una donna che in una stessa giornata prima riceve chiamate ossessive dal suo ex. Poi quando esce per andare al lavoro lo trova appostato davanti a casa. Dopo ancora riceve altre telefonate mentre lavora perché lui vuole ad ogni costo pranzare con lei. Ecco, anche se tutto è successo in un solo giorno quella donna potrà fare una prima denuncia per stalking.