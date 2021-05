Il cioccolato è irresistibile praticamente per chiunque. E gli amanti dei dolci lo sanno bene. La crema al cioccolato è una delle cose più buone e gustose che ci siano. Cremosa al punto giusto, è una delizia per il palato. Se poi si realizza partendo da una base di crema chantilly è davvero versatile. Si può mangiare da accompagnamento a savoiardi oppure per farcire torte. Ma a volte ci accorgiamo che risulta troppo dolce. E questo succede per un errore che facciamo spesso senza accorgercene.

L’errore da evitare assolutamente se non vogliamo che la nostra crema al cioccolato sia troppo dolce e un po’ stucchevole

Preparare una crema chantilly al cioccolato non è difficile. Ovviamente si parte dalla base classica della crema chantilly o diplomatica. Una crema pasticcera con l’aggiunta della panna. Se vogliamo prepararla in soli 5 minuti basterà usare il microonde. La crema verrà morbida e cremosa, senza dover passare troppo tempo sui fornelli. Dopodiché si aggiunge il cioccolato. Ma arrivati a questo punto, capita sempre di fare due errori.

Il primo errore è sicuramente non preparare una ganache

Spesso per fare prima si scioglie del cioccolato in pezzi o in polvere. Magari con dell’acqua e poi si aggiunge alla crema. Ma in questo modo andremo a diluire la crema chantilly. Che risulterà liquida e impossibile da usare per farcire i nostri dolci. Quindi prepariamo una ganache al cioccolato. Si può preparare nella versione classica alla parigina, aggiungendo anche il burro. O semplicemente mischiando della panna fresca. Scaldando in un pentolino la panna e appena raggiunto il bollore spegniamo. Poi aggiungiamo il cioccolato in pezzi e mescoliamo con una frusta.

Ma l’errore che ci rovina il gusto della nostra crema chantilly al cioccolato. La scelta del cioccolato! Per evitare che risulti troppo stucchevole non bisogna usare il cioccolato al latte. Dobbiamo leggere bene sulla confezione. L’ideale sarebbe un fondente vero e proprio. Ma per ottenere una crema gustosa basterà che il fondente sia almeno al 70%. Così eviteremo di aggiungere zuccheri e rovinarne il sapore.

Ecco l’errore da evitare assolutamente se non vogliamo che la nostra crema al cioccolato sia troppo dolce e un po’ stucchevole. Provare per credere, così le nostre creme saranno sempre gustose e dolci al punto giusto!