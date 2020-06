Quanti anni di contributi bisogna avere per la pensione minima? Per avere diritto alla pensione minima bisogna versare i contributi prima di raggiungere l’età pensionabile, ma per quanti anni? Esiste un minimo di anni di contribuzione senza i quali il cittadino non può percepire l’assegno pensionistico? E come fare se non si posseggono tutti gli anni anni di contributi necessari per ottenere il trattamento previdenziale? Si può pagare per far aumentare il montante contributivo?

In un precedente articolo abbiamo risposto ai lettori che si chiedono “A quanto ammonta il minimo di una pensione Inps?”. Adesso verifichiamo in due minuti quanti anni di contributi bisogna avere per la pensione minima. Il timore che assale chi si avvicina all’età pensionabile è quello di doversi trattenere al lavoro per altri anni. Man mano che il traguardo pensionistico si avvicina accade sempre più spesso di voler concludere la propria carriera lavorativa. Complice la stanchezza e i ritmi frenetici della quotidianità sempre più contribuenti attendono con ansia il conseguimento dell’assegno pensionistico.

Per poter accedere alla pensione un contribuente italiano deve aver raggiunto l’età di 67 anni. In alternativa, alcune specifiche categorie di lavoratori che hanno svolto attività usuranti possono richiedere il trattamento previdenziale con un leggero anticipo. Accedono cioè alla pensione di vecchiaia all’età di 66 anni e 7 mesi, ma dovranno aver versato almeno 30 anni di contributi.

Diversa la sorte e i requisiti contributivi richiesto da chi raggiunge l’età pensionabile, ovvero 67 anni di età. Per ottenere la pensione minima bisogna infatti possedere almeno 20 anni di contribuzione. Per pensione minima intendiamo l’ordinaria pensione di vecchiaia che molti contribuenti definiscono minima perché richiede pochi anni di contribuzione. Attenzione quindi a non confondere l’integrazione al trattamento minimo con la pensione di vecchiaia.

Gli anni di contributi necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia scendono a 5 in presenza di due specifiche condizioni. La prima presuppone il raggiungimento di 71 anni di età. La seconda il possesso di 5 anni di contributi purché il versamento degli stessi sia avvenuto prima del 31 dicembre 1995.