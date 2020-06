Se regalo periodicamente soldi a mio nipote, rischio i controlli fiscali? L’atto di donare una somma di denaro al proprio nipote espone il nonno o il familiare a degli accertamenti fiscali? Come si procede in questi casi per garantire sostentamento al nipote senza il Fisco opponga dei controlli severissimi? Nelle seguenti righe vi spieghiamo quale sia la maniera migliore per tale tipo di operazione periodica sul proprio conto corrente e come evitare il rischio di verifiche.

Come funziona per le donazioni di denaro periodiche?

Il Sig. Rossi, nonno di Lorenzo, conosce la situazione di precarietà economica nella quale versa il proprio nipote. In attesa che il nipote ottenga un impiego più redditizio, il nonno invia periodicamente una somma di denaro per contribuire alle spese mensili. In tal caso, il Sig. Rossi potrebbe ritrovarsi un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate sotto la porta di casa? I sistemi di controllo fiscali potrebbero male interpretare un gesto di profonda generosità verso il nipote? Ecco dunque che giunge puntuale la domanda del Sig. Rossi: se regalo periodicamente soldi a mio nipote, rischio i controlli fiscali?

Quali fattori tenere in considerazione per evitare accertamenti fiscali

Dal punto di vista fiscale, sappiamo che ogni movimentazione sul proprio conto corrente è esposta ad accuratissimi controlli. In particolare, tali accertamenti si fondano sull’utilizzo di sofisticati strumenti di verifica che registrano le eventuali presenze di redditi non dichiarati. Confrontando i dati rilevabili dal modello 730 con l’effettiva disponibilità di denaro emergono possibili incongruenze che ipotizzerebbero un tentativo di evasione fiscale. È per tale ragione che il risparmiatore si pone la domanda: se regalo periodicamente soldi a mio nipote, rischio i controlli fiscali? La possibile presunzione di reato si può facilmente superare grazie alla presentazione di documentazione che attesti l’atto di donazione con una dichiarazione delle parti coinvolte.

Un aspetto che abbiamo più volte ricordato a proposito di donazioni riguarda il mezzo attraverso il quale avviene il trasferimento di denaro. In questi casi, è sempre preferibile scegliere dei mezzi tracciabili che dimostrino chiaramente la liberalità della donazione all’indirizzo del familiare. In buona sostanza, il Sig. Rossi potrà donare denaro al nipote Lorenzo e non rischiare delle sanzioni nella misura in cui rispetta le norme fiscali.

