La lavatrice è di certo uno degli elettrodomestici più comodi. Talvolta, però, a lavaggio terminato, possiamo ritrovarci con brutte sorprese. Può infatti spesso capitare che il bucato non sia bello profumato, che gli asciugamani risultino duri e secchi o che alcuni capi si siano scambiati il colore. Altro grande rischio è quello dello scolorimento dei capi scuri, soprattutto se neri e blu. Per fortuna, possiamo porre rimedio a gran parte di queste problematiche adottando semplici accorgimenti e rimedi naturali.

In questo articolo ci occuperemo di un altro grande problema che può essere causato sia dal lavaggio in lavatrice che dal passaggio nell’asciugatrice. Ci stiamo riferendo ai capi ristretti. Dopo il bucato, può infatti capitare di ritrovarsi con magliette e pantaloni che sembrano di una taglia in meno. Ma non c’è da disperare. Possiamo mettere in atto varie soluzioni per risolvere il problema.

Allargare capi in lana o jeans ristretti in lavatrice o asciugatrice

Prendiamo in considerazione i capi in lana. Mettiamoli a bagno in una bacinella con dell’acqua tiepida e quattro cucchiai di balsamo per capelli. Lasciamo in ammollo mezza giornata e poi strizziamoli con delicatezza. Con le mani, tiriamoli fino a quando saranno tornati alle dimensioni originarie. Facciamo quindi asciugare all’aria aperta, stendendoli su una superficie piana.

Nel caso invece del cotone o della seta, dovremo mettere in ammollo i capi ristretti in acqua in cui avremo disciolto dell’ammorbidente oppure dello shampoo per bambini. Per le dosi, considerare una tazza di prodotto ogni litro di acqua. In questo caso, il tempo di ammollo è di 12 ore.

Scopriamo ora un rimedio naturale

Per ridare forma ai capi rimpiccioliti possiamo utilizzare anche aceto bianco e bicarbonato, due grandi alleati in casa. Vediamo come procedere. Versare due cucchiai di bicarbonato in un litro di acqua calda e mettere in ammollo i capi ristretti per un’ora. Dopodiché, spostare il capo da trattare in un’altra bacinella, dove avremo diluito mezza tazza di aceto bianco in un altro litro di acqua calda. Eliminare eventuali residui di bicarbonato e cominciare ad allungare il capo delicatamente. Stenderlo su una superficie piana e far asciugare naturalmente.

Cosa fare se si sono ristretti i jeans

In caso di restringimento di capi in denim (oltre ai classici pantaloni, ci sono anche giacche e camicie), vaporizziamo il capo con una soluzione composta da acqua tiepida e un cucchiaio di balsamo per capelli o ammorbidente. Mentre eseguiamo questa operazione, cerchiamo di tirare bene il tessuto per allungare le fibre. Una volta che il nostro capo in jeans sarà asciugato, stiriamolo con il ferro a vapore per qualche minuto. Quindi, indossiamo subito il capo quando è ancora caldo. Nel caso dei pantaloni, camminiamo per almeno un’ora. Ecco quindi 4 modi per allargare capi in lana o jeans e anche cotone e seta che si sono ristretti.

