La conoscenza sulle caratteristiche di un prodotto è sempre opportuna prima del suo utilizzo. Soprattutto se siamo soggetti allergici o abbiamo la pelle particolarmente sensibile dobbiamo sempre conoscere quello che compriamo. Gli ingredienti che ci sono. E in questo caso ci riferiamo ai cosmetici in particolare. Purtroppo, alcune miscele, creme o fragranze possono provocare allergia o irritazione cutanea. Questo non perché siano realizzate in modo sbagliato ma spesso perché il nostro tipo di pelle mal sopporta alcune sostanze che si trovano all’interno. I produttori hanno l’obbligo di indicare nelle etichette le sostanze che potrebbero creare problemi in soggetti predisposti.

Altroconsumo conta 26 sostanze che inserisce in una sorta di black list solo però per quanti di noi sono particolarmente vulnerabili. Cioè tale elenco non significa che i prodotti che contengono queste sostanze sono da bandire o tossici. Semplicemente sono da considerare e conoscere se noi siamo suscettibili di irritazioni o allergici. Quindi scopriamo la lista degli allergeni che dobbiamo attenzionare se abbiamo la pelle particolarmente sensibile.

Direttiva UE

Tale elenco fa riferimento alla direttiva cosmetici 2003/15/UE. Tuttavia l’evoluzione di tale tabella è ancora in corso e sembrerebbe il dibattito sia ancora aperto rispetto alla possibilità di incrementare o modificare il numero di allergeni. Tale precisazione è doverosa e lo dichiara anche l’AIDECO (Associazione italiana dermatologia e cosmetologia) in una nota aggiornata al mese di aprile 2019. Quindi l’elenco che proponiamo può subire variazioni in termini di aggiunta o rimozione di alcuni allergeni. Persino alcuni dermatologi nel corso dell’esercizio della propria attività professionale potrebbero considerare anche altre sostanze come potenzialmente a rischio.

Cosa sono gli allergeni

Gli allergeni sono sostanze estranee all’organismo che provocano una risposta immunitaria e la produzione di anticorpi di tipo particolare (IgE). Questi reagiscono all’antigene stesso, che causa allergia. Tra le allergie più diffuse ad esempio ci sono quelle ai pollini e alle polveri. E in merito spesso noi di Proiezionidiborsa documentiamo aspetti e caratteristiche come ad esempio i casi di allergia crociata che possono verificarsi in casi specifici.

Scopriamo la lista degli allergeni che dobbiamo attenzionare se abbiamo la pelle particolarmente sensibile

La classificazione della Direttiva Cosmetici riportata da Altroconsumo distingue due gruppi. Nel primo riporta quelli più a rischio mentre nel secondo indica le sostanze meno frequentemente riportate come allergeni.

Appartengono al primo gruppo:

Amyl cinnamal;

Amylcinnamyl alcohol;

Benzyl alcohol;

Benzyl salicylate;

Cinnamyl alcohol;

Cinnamal;

Citral;

Coumarin;

Eugenol;

Geraniol;

Hydroxycitronellal;

Hydroxymethylpentyl-cyclohexene carboxaldehyde;

Isoeugenol.

Nel secondo gruppo di sostanze, troviamo: