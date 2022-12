Quando si è in attesa di un bebè, non c’è niente di più divertente che pensare al nome del nascituro

Quando si è in attesa di un bebè-proiezionidiborsa.it

Ecco alcune idee di nomi maschili e femminili molto particolari e affascinanti, diversi dai soliti più gettonati per distinguersi dalla massa.

La gravidanza è un momento molto particolare ed emozionante nella vita di una donna. C’è parecchia ansia perché ci si augura che tutto fili per il verso giusto e che il bambino sia sano e senza alcun problema. Oltre al lato medico-sanitario, però, c’è anche il lato più gioioso della situazione: quello fatto di preparativi. Ora che stiamo per arrivare a fine anno, la maggior delle persone consulterà oroscopi vari per avere anticipazioni sul 2023. Le fashion addicted staranno indagando sulle ultime tendenze più stilose.

In questo poliedrico quadro, ci sono anche donne che sono in dolce attesa e, quindi, per loro, l’anno nuovo riserverà un grandissimo regalo, una vera e propria rivoluzione all’interno del proprio menage famigliare.

Queste future mamme, insieme ai futuri papà, staranno cominciando a pensare al nome da dare al loro bambino.

I nomi per maschi e femmine più alla moda degli ultimi anni

Anche i nomi seguono le mode e, così, ciclicamente, si ripresentano. In questi ultimi anni abbiamo avuto un vero e proprio boom di Sofia, Emma, Rebecca, Aurora e Vittoria. Così come di Leonardo, Alessandro, Lorenzo, Niccolò ed Edoardo. Non omologarsi alle mode, oltre ad essere una scelta originale e di carattere, può avere anche risvolti pratici. Al momento di andare a scuola, eviteremmo ad esempio di avere classi composte da bambini tutti con lo stesso nome.

Ecco alcune idee per maschietti quando si è in attesa di un bebè

Vediamo alcuni nomi insoliti per chi appenderà alla porta un fiocco azzurro.

Lupo;

Zaccaria;

Tiziano;

Orlando;

Ascanio;

Zeno;

Gualtiero;

Ismaele.

Nomi femminili particolari

Passiamo ora alle femminucce. Quando si è in attesa di un bebè potrebbero essere un’idea alcuni nomi da scegliere se la cicogna porterà un fagottino rosa.

Isotta , nome francese che, in senso letterale, significa “colei che protegge con il ferro”. Essendo adespota, festeggia l’onomastico il 1° novembre, giorno di Ognissanti;

, nome francese che, in senso letterale, significa “colei che protegge con il ferro”. Essendo adespota, festeggia l’onomastico il 1° novembre, giorno di Ognissanti; Alma : dal latino, vuol dire “nutriente”;

: dal latino, vuol dire “nutriente”; Glenda , nome di derivazione celtica che significa “santo”;

, nome di derivazione celtica che significa “santo”; Priscilla : dal latino “priscus”, ovvero, “più antico, più vecchio”;

: dal latino “priscus”, ovvero, “più antico, più vecchio”; Diamante , nome che ha un chiaro riferimento all’omonima pietra preziosa famosa;

, nome che ha un chiaro riferimento all’omonima pietra preziosa famosa; Ottavia : nome femminile di origini latine che, semplicemente, vuol dire “ottava”;

: nome femminile di origini latine che, semplicemente, vuol dire “ottava”; Luce : festeggia l’onomastico il 15 settembre in onore di Santa Maria della Luce;

: festeggia l’onomastico il 15 settembre in onore di Santa Maria della Luce; Nives: deriva dalla lingua latina e vuol dire “neve”. Legato al culto di Santa Maria della Neve, questo nome si festeggia il 5 agosto.

Quelli stranieri più gettonati per maschi e femmine

Complice anche la tendenza a seguire le vicende di vip nostrani e internazionali, sempre più spesso, alcuni neo-genitori decidono di dare al proprio figlio un nome straniero. Qualche esempio?