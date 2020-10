Le tasse a ottobre quando si dovranno pagare? Pure per il corrente mese di ottobre 2020 non mancano gli appuntamenti. Con gli adempimenti e con i versamenti fiscali. Che come al solito saranno concentrati in prevalenza a metà mese. Non su quando si dovranno pagare le tasse a ottobre, ma sugli adempimenti di questo mese. C’è da dire una cosa. Quella che scade oggi, 1 ottobre del 2020, un obbligo di comunicazione. Per le aziende e per i professionisti si tratta del domicilio fiscale.

Quando si dovranno pagare le tasse a ottobre? Dai contributi Inps alle tasse della dichiarazione

Passando ai versamenti, entro il prossimo 10 ottobre si dovranno versare i contributi INPS per i lavoratori domestici. In particolare, da parte del datore di lavoro, quelli relativi al terzo trimestre del 2020.

Il giorno più caldo di ottobre, come sopra accennato, è il 16. Quando scade il termine per il pagamento delle tasse sui redditi 2020. Si tratta di una scadenza che interessa le persone fisiche con partita IVA. Ed in particolare quelle che hanno optato per la rateizzazione.

Il 16 ottobre, inoltre, è scadenza di metà mese standard per il pagamento dell’IVA di settembre. Da parte dei contribuenti mensili. Ma pure l’ultimo giorno utile per il versamento con F24 delle ritenute alla fonte. E per pagare i contributi INPS non solo dei lavoratori dipendenti. Ma anche di coloro che sono iscritti alla gestione separata INPS.

Scadenze fiscali ottobre fatturazione elettronica e contratti di locazione

Entro il prossimo 20 ottobre del 2020, invece, scade il termine per la liquidazione delle imposte di bollo. Quelle sulle fatture elettroniche del primo semestre 2020 con importo complessivo dei bolli inferiore alla soglia dei 250 euro.

Attenzione infine ai contratti di locazione con decorrenza dall’1 del mese. Entro il 31 ottobre del 2020, infatti, deve essere pagata l’imposta di registro. Facile da calcolare in quanto è pari al 2% del canone di locazione annuo. Il versamento dell’imposta di registro si effettua con il modello F24.

Quello del 31 ottobre del 2020, infine, è un termine di scadenza che riguarda pure i contribuenti. Quelli non titolari di partita IVA. Ed in particolare quelli che hanno scelto di pagare le tasse dei redditi da dichiarazione 2020 a rate. Il 31/10 scade infatti la rata di versamento.