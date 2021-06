Con la riapertura delle attività, riapertura che arriva proprio in coincidenza con l’arrivo dell’estate, si guarda ai settori che potrebbero essere favoriti da quella che ormai è comunemente chiamata revenge spending. Si tratta di quegli acquisti, anche di un certo valore, che si fanno come gratificazione dopo un lungo periodo di privazioni. Al primo posto si parla di turismo, strutture ricettive e compagnie aeree.

L’azionario piace a molti

Parallelamente, sempre in vista di questo ritorno alla normalità, i mercati stanno registrando, ormai da qualche tempo, un andamento improntato all’ottimismo. Risultato: l’azionario piace a molti. Anche perchè, come è noto, lasciare i soldi fermi di fronte ad un’inflazione destinata a salire, potrebbe essere un errore. Il che ha portato gli indici a salire. Ma come si dice da sempre: quello che sale deve pur scendere.

Quando sarà il momento secondo gli analisti di disinvestire le azioni e iniziare a comprare obbligazioni o mantenere liquidità? Attualmente BlackRock Investment Institute consiglia ancora l’azionario. Non deve spaventare, a detta dei suoi esperti, nè il fantasma dell’inflazione e tantomeno la paura di valutazioni troppo alte sui mercati azionari internazionali. Sia i titoli su Wall Street che sulle piazze di scambio del Vecchio Continente presentano valutazioni adeguate.

Volendo parlare di obbligazioni, in molti si stanno interessando al megatrend della sostenibilità. In particolare alle obbligazioni ESG che nel 2020 hanno registrato un aumento notevole. Volendo concentrarsi sulle sole obbligazioni emesse dalle aziende da T. Rowe Price ricordano che le emissioni di obbligazioni ESG hanno toccato quota 512 miliardi di dollari. Un dato incoraggiante anche se gli stessi esperti ricordano che è bene sempre controllare la reale efficacia per la salvaguardia del pianeta e delle risorse. Un’efficacia che non può essere garantita solo da una sigla. Meglio, perciò, controllare le caratteristiche dell’emissione come anche l’uso dei finanziamenti raccolti.

Gli esperti di J.P. Morgan Asset Management fanno notare, infine, la buona performance delle obbligazioni high yield. Unica raccomandazione: selettività. In realtà si parla di quella che, quando si investe, dovrebbe essere una regola d’oro a prescindere da tutto.