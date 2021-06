Le temperature si stanno alzando e a molti di noi viene voglia di consumare più acqua. Questo lo si può fare sia assumendo dei liquidi che mangiando frutta e verdura. Quest’ultime, infatti, sono le indiscusse protagoniste delle ricette estive e soprattutto di quelle crude in quanto sono semplici e veloci da preparare.

Proprio per il consumo che viene effettuato in questo periodo oggi diamo una dritta in su come rendere questi tipi di cibo più sicuri. Infatti lavare al meglio la frutta e la verdura in estate è semplice grazie a questi trucchi della nonna per mantenerle fresche e pulite. Vediamo insieme come possiamo fare.

Lavare frutta e verdura

Lavare al meglio la frutta e la verdura in estate è semplice grazie a questi trucchi della nonna per mantenerle fresche e pulite. Iniziamo specificando una cosa: i prodotti della terra vanno lavati indipendentemente dal periodo dell’anno in cui ci si trova.

In estate, però, è necessario prestare ancora più attenzione perché il calore può portare più facilmente al deperimento di questi beni di prima necessità.

In questo periodo, poi, è necessario prestare ancora più attenzione di prima. Infatti al supermercato molti toccano questi alimenti senza utilizzare gli appositi guanti oppure li avvicinano al viso per guardarli meglio o per annusarli.

Come fare

Prima di tutto è necessario un ammollo in acqua fredda. Questo passaggio, infatti, uccide la maggior parte dei batteri ma è da effettuare solo prima di mangiare il cibo.

È meglio lavare anche gli alimenti di cui non si mangia la buccia. Prendiamo ad esempio l’avocado: solitamente lo si incide con il coltello e in questo modo finiremo per trasferire i germi nella polpa che andremo poi a consumare.

Dopodiché è necessario asciugare tutto delicatamente. Inoltre se abbiamo in mente di condire la verdura cotta o cruda abbiamo una garanzia in più. Infatti l’aceto o il limone la disinfetteranno ulteriormente grazie al proprio pH acido.

Approfondimento

