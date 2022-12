Quando preoccuparsi per il prurito alle ascelle e quali possono essere le cause

Spesso capita di provare prurito sotto le ascelle o avere ascelle irritate. Vediamo quali sono le cause del prurito e dell’irritazione, cosa fare per rimediare e quando, invece, bisogna preoccuparsi.

Le ascelle si trovano nell’angolo tra il braccio e il torace e sono probabilmente le parti del corpo meno apprezzate. Eppure, hanno un ruolo fondamentale. Le ascelle servono a rilasciare l’odore che contiene feromoni e contengono ben sei gruppi di linfonodi.

È molto importante sapere come lavarsi bene sotto le ascelle, perché potrebbero sorgere dei piccoli problemi. Uno di questi è un fastidioso prurito e la comparsa di irritazione. Ma quando preoccuparsi per il prurito alle ascelle?

È un’informazione fondamentale, anche se bisogna consultare il medico per il più piccolo e banale sintomo. In ogni caso, cerchiamo di fare un po’ di chiarezza per avere un quadro più specifico della situazione e dei problemi di salute che potrebbero nascere.

Le cause più comuni di prurito e irritazione

È capitato a tutti, almeno una volta nella vita, di mettere il deodorante e sentire bruciore. La colpa non è del prodotto, ma è dell’irritazione della pelle. Infatti, si tratta di una zona in cui si produce molto sudore e in cui si tolgono spesso i peli con diverse tecniche, non sempre adatte.

Ma perché prudono le ascelle? Le cause di prurito e irritazione possono essere diverse, ecco quali:

rasatura sbagliata: il rasoio è la principale causa di questo problema, soprattutto se dopo aver tolto i peli non si provvede a idratare la pelle e ad ammorbidirla;

saponi aggressivi: in una zona così delicata devono essere usati prodotti delicati, senza coloranti e senza additivi;

pelle sensibile: la sensibilità a qualche sostanza chimica può provocare reazioni avverse, quindi, attenzione a non usare prodotti con alcol e sali d’alluminio;

vestiti troppo aderenti: non lasciano respirare la pelle e il continuo sfregamento provoca problemi;

eruzione cutanea: il sudore lasciato a lungo potrebbe provocare rossore e gonfiore.

Evitare di incorrere in tutte queste cose assolutamente sbagliate potrebbe aiutare. Tuttavia, ci sono anche dei rimedi più specifici.

I possibili rimedi

La preoccupazione maggiore è come non sudare sotto le ascelle oppure cosa fare per non farle puzzare. Il rischio è alto, ma qui entra in gioco la giusta scelta del deodorante. Deve essere un prodotto delicato, adatto alla pelle sensibile.

Inoltre, meglio usare prodotti naturali per l’igiene del proprio corpo e per lavare i capi di abbigliamento. I prodotti chimici che rimangono sulle magliette possono creare irritazione e prurito. Evitare i capi troppo stretti, lasciare traspirare il più possibile e asciugare sempre appena finita la doccia per evitare la formazione di batteri.

Infine, attenzione alla depilazione: non radersi a secco, farlo sotto la doccia o dopo aver applicato creme idratanti; cambiare spesso rasoio e lasciare il tempo alla pelle di riprendersi tra una rasatura e l’altra.

Quando preoccuparsi per il prurito alle ascelle

Molti problemi legati alle ascelle sono semplici da risolvere e non sono gravi. Tuttavia, ci sono dei segnali che possono indicare la presenza di malattie gravi. Bisogna preoccuparsi quando si sente dolore continuo o quando al tatto ci sono delle protuberanze. In questo caso bisogna fare dei controlli il prima possibile.