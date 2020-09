Le rose in casa sono veramente un fiore che dà gioia e serenità. Ma la rosa non deve stare per forza in un vaso, perché potete avere dei roseti spettacolari nel vostro giardino. Spesso abbiamo l’idea che la rosa sia quel fiore singolo che viene regalato a San Valentino. Be’ diciamo che ci sono varie rose al mondo. Ma come prendersene cura? Quando potare le rose?

Come prendersi cura delle rose

Vediamo ora come prendersi cura di questo fiore che abbiamo in casa o in giardino. Come prima cosa dobbiamo dividere le rose in due categorie: quelle giovani e quelle mature. Perché la potatura sarà completamente diversa. Anzi per quelle giovani si consiglia di non potarle proprio per i primi due anni. In questo modo crescono più forti e più folte.

Per quando riguarda quelle mature invece? Quando potare le rose?

Le rose si possono potare in due periodi dell’anno. Il primo periodo giusto per potare le rose è quello a cui stiamo andando incontro, quindi quello autunnale e invernale. Si sceglie questo periodo perché i fiori hanno finito il loro ciclo di vita e di fioritura. Quindi si andranno a tagliare tutti i fiori secchi o rami secchi. Fate la stessa cosa anche verso fine inverno.

Poi esiste la potatura estiva

La potatura estiva però è diversa da quella invernale, perché lavora non sulle piante secche, ma su quelle fiorite. Dato che i fiori della rosa nascono solo su rami nuovi, d’estate si vanno a tagliare i fiori delle rose ormai appassite. Quindi si vanno a tagliare i fiori morti per dare spazio ad una nuova vita e generazione di fiori. Ovviamente fate attenzione a tagliare solo ed esclusivamente quelle appassite, per evitare di tagliarne una ancora viva.

Bene ora che sapete come potare e soprattutto quando, sapete che fra poco è il momento giusto per farlo.

