Con l’arrivo dell’autunno, i social network si trasformano. E le persone cominciano a postare solo paesaggi autunnali con foglie rosse e gialle. L’autunno, è vero, regala dei paesaggi straordinari. In America ci sono intere zone che cambiano e sono veramente mozzafiato. Be’ non serve andare troppo lontano per assistere al fantastico spettacolo della natura che passa dai colori estivi a quelli autunnali. La natura si tinge di rosso, di ocra, di arancione e queste sfumature di colore prendono il nome di foliage.

Il foliage in Italia

Come si accennava prima, non serve andare lontano per ammirare il foliage, perché potete farlo anche in Italia. Ti piace l’autunno? Allora devi visitare questi boschi. In Trentino uno dei posti più belli per ammirare il foliage è la Val di Non, oppure la Val di Funes. Entrambi posti veramente spettacolari. Tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, dovete assolutamente vedere il Bosco del Cansiglio. Mentre in Piemonte sono imperdibili i vigneti delle Langhe. Periodo anche giusto per visitarle, perché vi sono le degustazioni di vini e la vendemmia. In Liguria bisogna visitare il Parco Regionale del Monte Beigua e in Emilia Romagna i Colli Piacentini. Tra Marche e Umbria non dovete perdervi la passeggiata sui Monti Sibillini.

Ti piace l’autunno? Prova il treno del Foliage!

Ma esiste un treno che è veramente spettacolare, perché vi farà ammirare dei posti strepitosi. È un treno che parte da Domodossola e arriva a Locarno. Un binario che compie 52 km, 83 ponti e 31 gallerie in meno di 2 ore. E in quel tragitto potrete assistere veramente ad uno spettacolo della natura. È possibile percorrere questa tratta dal 17 ottobre al 15 novembre ed è considerata una delle più panoramiche in Italia. Per via della situazione attuale del Covid-19 bisogna per forza prenotare il biglietto che è valido per uno o due giorni. La vostra prenotazione prevede un viaggio andata e ritorno, dove c’è la possibilità di fermarsi per visitare un luogo toccato dal percorso del treno.

