Ecco la leggera e deliziosa zuppa estiva siciliana di zucchina lunga e patate

La zucchina lunga, chiamata anche cucuzza longa o zucchina serpente è un vegetale reperibile solo in estate. Precisamente da giugno a settembre. In Sicilia si prepara soprattutto in due modi, molto simili tra loro: a minestra (con l’aggiunta della pasta) o come zuppa.

Nonostante si tratti di un piatto caldo, apparentemente non adatto alle alte temperature estive, è molto apprezzato per la sua leggerezza. Inoltre, si tratta di una pietanza estremamente idratante, ma soprattutto delizioso. Uno degli ingredienti principali, infatti, è la zucchina lunga, l’ortaggio detox perfetto per depurarsi e favorire il transito intestinale in estate.

Ecco gli ingredienti per realizzare questa zuppa per 4 persone:

300 grammi di spaghetti sminuzzati;

1 zucchina lunga;

2 cipolle rosse;

3 patate;

1 pelato;

1 mazzetto di basilico;

sale, pepe e olio d’oliva, quanto basta.

Procedimento

Realizzare deliziosa zuppa è molto facile. È importante, però, non avere fretta, poiché non va bollita, bensì stufata. Si parte dal pomodoro, con il quale va realizzata una gustosa salsa.

In un tegame, versare un generoso filo d’olio di oliva. Tritare le cipolle e lasciarle rosolare nell’olio finché non risulteranno morbide e trasparenti. Aggiungere il pomodoro pelato e condire con sale e pepe. Coprire il tegame con il suo coperchio e lasciare cuocere per 20 minuti circa, controllando che non si attacchi al fondo.

Nel frattempo che il pomodoro cuoce, tagliare la zucchina lunga in 4 parti ed eliminare la buccia con un pelapatate. Fare lo stesso con le patate. Lavare sotto l’acqua corrente sia la zucchina che le patate e tagliare il tutto a piccoli cubetti di 1 cm circa. Trascorsi i 20 minuti di cottura del pomodoro, aggiungere la zucchina e amalgamare molto bene insieme al pomodoro. Salare leggermente e aggiungere abbondante basilico. Rimettere il coperchio e abbassare la fiamma al minimo. Lasciare cuocere finche la zucchina non avrà rilasciato la propria acqua, (15 minuti circa) e aggiungere le patate.

Salare un po’ le patate, mescolare e lasciare cuocere per 5 minuti. Dopodiché, coprire tutto il contenuto del tegame a filo con dell’acqua e lasciare cuocere sempre a fiamma bassa. Gli ingredienti dovranno cucinare finché le patate non saranno diventate morbide e la zucchina traslucida. Ci vorrà almeno un’oretta, ma il risultato sarà delizioso.

In un’altra pentola, portare ad ebollizione abbondante acqua salata e cucinare la pasta al dente. Scolare la pasta, conservando dell’acqua di cottura e aggiungere la pasta al condimento. Se la zuppa risultasse troppo asciutta, aggiungere dell’acqua di cottura.

Ed ecco la leggera e deliziosa zuppa estiva siciliana di zucchina lunga e patate, pronta da servire.