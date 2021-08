Come ben noto il future italiano è uno dei pochi al mondo che non è riuscito a recuperare i livelli di inizio secolo. In quell’occasione si arrivarono a toccare quotazioni in area 50.000. La domanda che tutti si sono posti e continuano a porsi è: quando il Ftse Mib Future riuscirà a rivedere quota 50.000?

Al momento siamo ancora molto lontani con le quotazioni che viaggiano in area 26.000 e che, quindi, dovrebbero raddoppiare il loro valore per recuperare quanto perso negli ultimi 20 anni.

Andiamo, quindi, ad analizzare le sia le prospettive di medio lungo termine che quelle di lunghissimo periodo.

Quando il Ftse Mib Future riuscirà a rivedere quota 50.000? Le indicazioni dell’analisi grafica

Alla chiusura del 6 agosto il Ftse Mib Future ha visto chiudere le sue quotazioni a 25.986 in rialzo dello 1.31% rispetto alla seduta precedente. La settimana, invece, si è conclusa con una variazione al rialzo dell’2,48%.

Time frame settimanale

Tranne la prima seduta, tutta la settimana è stata al rialzo con le quotazioni che hanno confermato ancora una volta la rottura dell’importantissimo supporto in aera 24.500 (I obiettivo di prezzo). Fino a quando questo supporto non sarà violato le quotazioni punteranno l’obiettivo successivo in area 32.080 (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo passa per area 39.560.

I ribassisti potrebbero prendere il controllo della tendenza solo nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 24.500.

Time frame mensile

Nel lungo periodo, però, la strada sembra essere segnata al rialzo. Ricordiamo sempre, infatti, che sul mensile la proiezione in corso è rialzista e che ha come obiettivi area 30.420 circa prima e 39.000 poi. Anche la chiusura di luglio ha confermato questo scenario. In particolare, la rottura in chiusura mensile di area 25.000 è stato un bel segnale di forza.

Time frame trimestrale

La chiusura del terzo trimestre 2021 sarà decisiva per capire le sorti di lunghissimo periodo del Ftse Mib Future. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono a contatto con l’importantissima resistenza in area 26.100. Una chiusura trimestrale superiore a questo livello aprirebbe le porte al raggiungimento degli obiettivi successivi indicati in figura. In particolare la massima estensione del rialzo in corso si trova in area 52.650, oltre i massimi di inizio secolo. Se tutto procedere come da proiezione in corso questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto per/entro la fine di questo decennio.

Un prima segnale di debolezza si avrebbe con una chiusura trimestrale inferiore a 21.200.

