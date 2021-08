Lo sport sta regalando al nostro Paese un’estate indimenticabile. Dopo il trionfo agli europei, alle Olimpiadi arrivano le medaglie d’oro a pioggia soprattutto nella regina degli sport, l’atletica. Oggi abbiamo conquistato altre due medaglie d’oro nella marcia 20 km femminile e nella staffetta 4×100 maschile. Siamo la nazione più veloce del mondo, che salta più in alto di tutti e che marcia meglio.

In una estate sempre più italiana anche la Borsa di Milano ha voluto dare il suo piccolo contributo. Oggi, Piazza Affari chiude col botto e fa record grazie a 2 titoli che esplodono al rialzo, con una performance eccezionale per il paniere delle maggiori 40 azioni. Così anche la Borsa di Milano oggi ha voluto onorare con un piccolo record questa stagione indimenticabile e questo ori. Il listino di Milano ha chiuso realizzando il massimo degli ultimi 13 anni. Era dal 2008 che il Ftse Mib non si arrampicava così in alto.

C’è un settore azionario sul listino italiano che predomina sugli altri. Le sorti di questo comparto e le sorti della Borsa sono indissolubilmente legati. Spesso gli analisti di ProiezionidiBorsa hanno scritto su queste colonne che questo settore è giudice e da solo può decretare il successo della Borsa. Ci stiamo riferendo al comparto bancario. Oggi alcuni titoli di questo settore sono letteralmente esplosi al rialzo. Accade raramente che un titolo delle blue chip possa guadagnare il 10% in una seduta. Oggi è accaduto. BPER Banca ha guadagnato il 10,6% seguita da Banco BPM che ha strappato al rialzo del 7,3%. Al confronto il rialzo del 2,3% di Intesa Sanpaolo e del 2,4% di Unicredit, sembrano poca cosa.

Non è un caso che il record di oggi del Ftse Mib sia figlio di una performance eccezionale dei titoli bancari. Lo abbiamo ribadito più volte da queste colonne. L’exploit di questi titoli ha permesso a Piazza Affari di chiudere sopra i 26.000 punti per la prima volta dopo 13 anni. Oggi il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha stracciato tutte le Borse europee. L’indice maggiore di Piazza Affari ha chiuso in guadagno dell’1,3%, contro un rialzo dello 0,1% della Borsa tedesca e dello 0,5% di quella francese. La Borsa di Londra ha chiuso invariata. Un risultato ottenuto anche grazie all’ottima impostazione della Borsa USA. Adesso veramente con Wall Street da record Piazza Affari può risalire e mettere il turbo.

