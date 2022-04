Al posto delle solite barbabietole in insalata potremmo preparare queste facilissime girelle rosa ricche di vitamine e omega 3

Tra i numerosi ortaggi che la primavera porta in tavola merita sicuramente una menzione speciale la barbabietola.

Del resto, è davvero ipocalorica ma non per questo insipida: il suo sapore dolce e acidulo al tempo stesso la rende semplicemente inconfondibile.

Succosa e coloratissima è, inoltre, spesso protagonista di insalate fresche o centrifugati che ne mettono in risalto le potenzialità drenanti e depurative.

A tal proposito, non c’è dubbio sul fatto che solitamente ci limitiamo a prepararla semplicemente tagliata e condita con olio, aceto e limone.

In realtà, però, potremmo sfruttare meglio il suo potenziale culinario, cimentandoci in preparazioni che non sono molto più complicate di un banale frullato.

Ad esempio, l’abbiamo già vista come protagonista di questo primo piatto che celebra la sua tonalità iconica e brillante e sposa a pieno spirito primaverile.

Potremmo, però, ulteriormente reinventarla, realizzando un gustoso e coloratissimo antipasto, con cui stupire famiglia e amici in previsione del pranzo di Pasqua.

In particolare, al posto delle solite barbabietole in insalata, liberiamo la fantasia cimentandoci in queste girelle rosa golosamente ripiene di salmone e formaggio fresco spalmabile.

Chi ama il sushi rimarrà sorpreso dal risultato finale, che molto somiglia ai classici involtini di pesce crudo della cucina nipponica, ma ancora più scenografici.

Per preparare questi stuzzicanti roll rosa, ci occorrono:

100 g di barbabietola;

100 ml di latte;

2 uova;

30 g di farina 00;

salmone affumicato;

sale q.b.

Per la farcitura, invece, serviranno:

formaggio spalmabile light;

erba cipollina q.b.

aglio in polvere.

Per cominciare, non dovremo fare altro che trasferire nel mixer le uova, la barbabietola fatta a tocchetti, la farina, il latte e aggiustare di sale.

Frulliamo tutti questi ingredienti fino ad ottenere una pastella dalla consistenza liscia e omogenea, che faremo riposare in frigorifero per circa 30 minuti.

Nel frattempo, possiamo dedicarci alla preparazione del ripieno, semplicemente amalgamando il formaggio con l’erba cipollina è un pizzico di aglio in polvere.

Ripreso l’impasto, dividiamolo in modo da ottenere tante crêpes di piccole dimensioni, che andremo a cuocere in una padella antiaderente leggermente oliata.

Dopo aver cotto per qualche minuto entrambi i lati della sfoglia, riempiamola con la crema al formaggio e arrotoliamo per creare la girella.