Quali sono i numeri che escono spesso al Lotto e che sarebbero più fortunati

Ci mancava anche la notizia che la Germania, probabilmente, sarà in recessione nel 2023. Che è una news pessima anche per l’Italia. Del resto, che siamo in crisi non serve scoprirlo in questo modo. Che uno si chiede come nasce una crisi economica, visto che ci coinvolge tutti e contro la quale non possiamo difenderci. Non serve quasi ricordare la bolletta della luce raddoppiata e che ad ottobre aumenterà ancora di più. O la bolletta del gas altissima che ha messo in ginocchio famiglie, negozi e aziende.

Capire come aumentare le entrate mensili è una necessità per tante famiglie

Stipendi e pensioni, purtroppo, non vanno di pari passo a questi aumenti. E la gente si sta arrangiando cercando di aumentare le proprie entrate mensili. C’è chi partecipa a dei sondaggi online per ricevere in cambio anche solo dei buoni omaggio e chi sfida la fortuna.

Ad esempio, sono in tanti che giocano quotidianamente al Gratta e Vinci. Una lotteria istantanea che ha il vantaggio di dire subito se abbiamo guadagnato dei soldi. In particolare, si prova a giocare con i nuovi Gratta e Vinci 2022 da 5 euro nella speranza di vincere. Facendo sempre attenzione a non cadere nella ludopatia, sempre pericolosa.

Tutti speriamo di azzeccare i numeri da giocare al Lotto oggi

E c’è chi ama giocare al Lotto. Sperando, magari, di ricevere in sogno i numeri vincenti dal nonno defunto. O di interpretare i sogni con la Smorfia per puntare dei numeri sulle varie ruote. Chiaramente, è una questione di fortuna. Ma ecco quali sono i numeri che escono spesso al Lotto. Val la pena sottolineare, però, che non ci sono teorie o strategie che potrebbero garantire la vincita sicura. Chi dice che può venderci i numeri sicuri, ci sta ingannando. Di sicuro non c’è nulla, essendo affidato tutto al caso.

Ecco quali sono i numeri che escono spesso al Lotto nelle diverse ruote

Però, come nel Gratta e Vinci ci sono, statisticamente, delle lotterie istantanee con più possibilità di vittoria, lo stesso si potrebbe dire con il Lotto. Ovvero, che ci sono dei numeri che escono con più frequenza in determinate ruote. Ad esempio, a Bari il 58 e l’86 fanno spesso capolino nelle estrazioni. A Cagliari, il numero “fortunato” è il 67. Su Firenze, dovremmo puntare sul 5, mentre a Genova, il 20 e il 90 escono spesso nelle varie estrazioni.

Quanto a Milano e Napoli, rispettivamente il 61 e il 26 sono tra i più frequenti. E se Palermo ha l’87 e Roma il 77, a Torino il 78 è tra i numeri che escono con più frequenza. Venezia, invece, è più democratica e ha diversi numeri che si dividono questo privilegio come 53, 44, 86, 64. Infine, a livello nazionale, il 54 è uno da tenere in considerazione.

