La seduta del 15 marzo verrà ricordata a lungo per le decine di miliardi di euro bruciati in capitalizzazione. In un contesto così drammatico quali sono state le migliori azioni? Se consideriamo solo le società con capitalizzazione superiore ai 500 milioni di euro, in tutto sono 101 a Piazza Affari, solo 7 hanno chiuso in territorio positivo. Tra queste alcune azioni hanno stupito con rialzi di circa il 6%, altre, invece, hanno resistito anche se con guadagni contenuti. Tra queste annoveriamo BF Group che ha chiuso con un rialzo dell’1,32%.

Prima di procedere una raccomandazioni sul titolo che andremo ad analizzare. Sebbene la capitalizzazione sia superiore ai 700 milioni di euro, gli scambi sul titolo sono molto rarefatti. Ad esempio, il volume medio scambiato giornalmente è inferiore ai 50.000 euro. Una somma molto esigua che potrebbe esporre le quotazioni a forti oscillazioni. Prestare, quindi, molta attenzione.

La valutazione sulla base dei fondamentali

A seconda della metrica utilizzata, il titolo BF Group risulta essere sopravvalutato o sottovalutato rispetto alla media del settore di riferimento. Ad esempio, il rapporto prezzo su fatturato che è pari a 1 e, quindi, basso in assoluto, risulta essere superiore alla media dei competitors del titolo.

Per il price to book ratio, invece, le quotazioni sono sottovalutate di circa il 40% rispetto alla media del settore.

Passando al fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, BF Group risulta essere sopravvalutato.

In conclusione, dall’analisi dei fondamentali non si riescono a estrarre indicazioni convergenti.

Quali sono state le migliori azioni in una seduta che ha visto un crollo di circa il 5%? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BF Group (MIL:BFG) ha chiuso la seduta del 15 marzo a quota 3,83 euro, in rialzo dell’1,32% rispetto alla seduta precedente.

L’indecisione che avvolge il titolo è anche evidente dal grafico delle quotazioni. Come si vede, infatti, da metà novembre 2022 i prezzi di BF Group si stanno muovendo all’interno di un trading range individuato dai livelli 3,71 € – 3,95 €.

Solo una chiusura giornaliera esterna a uno di questi due livelli potrebbe dare inizio a una fase direzionale duratura.