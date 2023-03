Pulire le alici in 1 minuto con il metodo dei pescatori: prova anche tu per risparmiare tempo e fatica

Le alici sono un alimento molto utilizzato nella cucina italiana. Parliamo di un pesce versatile dalle carni gustose. Prima di cucinarlo, però, è importante pulirlo per bene. Vediamo quali sono le tecniche più usate.

Il pesce è un alimento molto gustoso che non dovrebbe mai mancare nella nostra dieta. Anzi gli esperti ci consigliano di mangiarlo almeno 3 volte alla settimana per usufruire delle sue proprietà.

Quando parliamo di benefici per l’organismo ci riferiamo non solo all’importanza degli Omega 3 utili per la salute del cuore, ma anche a tutte le vitamine e minerali indispensabili per il nostro benessere.

Ci sono tantissimi tipi di pesce. Dobbiamo solo scegliere quelli che ci piacciono di più e, se abbiamo problemi di colesterolo alto, evitare quelli troppo grassi.

Le caratteristiche del pesce azzurro

Il pesce azzurro, in particolare, indica una categoria molto diffusa nel Mar Mediterraneo. Il nome riprende proprio la tipica colorazione del dorso.

Di solito sono pesci di piccola taglia e poco costosi. Ma non lasciamoci ingannare da queste semplici caratteristiche, perché sono davvero un concentrato di sostanze preziose per la nostra salute.

Ad esempio, le alici sono una tipo di pesce azzurro molto apprezzato. Hanno delle piccole dimensioni, un corpo affusolato e una riga azzurra sul dorso.

Sono molto versatili e possono essere preparate in tantissimi modi.

Ma prima di cucinarle dobbiamo necessariamente pulirle. Questa è un’operazione molto delicata. Dobbiamo eseguirla nel modo migliore per cercare di portare in tavola tutto il sapore del mare.

Pulire le alici in 1 minuto con questo metodo semplicissimo

Ci sono due metodi per pulire perfettamente le alici.

Partiamo con il primo. Laviamo accuratamente le alici con l’acqua molto fredda, scoliamole e poggiamole su un piano o semplicemente in un piatto. Tamponiamole con un canovaccio per eliminare l’acqua in eccesso.

Ora prendiamo la testa con i polpastrelli e tiriamola verso di noi, cercando di eliminare anche le interiora. Apriamo delicatamente le alici con il dito ed estraiamo la lisca (dalla testa fino alla coda). Risciacquiamo e tamponiamo.

Utilizzando questa tecnica, apriremo le alici a libro.

Se invece, vogliamo ottenere dei filetti, procediamo in questo modo. Eliminiamo sempre la testa, le interiora e la lisca centrale. Ora molto delicatamente (partendo dalla testa), cominciamo a tirare le due metà verso l’esterno. In poche e semplici mosse, otterremo dei filetti perfetti.

Ecco come pulire le alici in 1 minuto senza sforzi.

Cosa possiamo preparare con le alici?

Una volta pronte, le alici, si conservano in frigo per 1 giorno e per una settimana in freezer.

Possiamo cucinarle in tantissimi modi. Fritte sono sicuramente il piatto più conosciuto. Ma possiamo anche preparare delle linguine con alici, pomodorini freschi e mollica di pane abbrustolita.

Non possiamo dimenticare anche le classiche polpette al profumo di mare e la parmigiana. Diversa da quella classica, ma altrettanto golosa.

Le alici marinate sono un antipasto freddo molto gustoso e facile da preparare. Un piatto che ha bisogno di pochi ingredienti, ma molto saporito.