Quali sono le valute da preferire rispetto alla sterlina inglese? È questa la domanda cui hanno risposto i nostri analisti studiano l’andamento della sterlina nei confronti dell’euro (FXEURGBP), del dollaro americano (FX:GBPUSD) e dello yen (FX:GBPJPY).

Cambio euro sterlina: time frame settimanale

La debolezza della sterlina nei confronti dell’euro è abbastanza evidente dalla proiezione rialzista in corso. Qualcosa, però, potrebbe stare per cambiare. Come si vede dal grafico, infatti, già da diverse settimane le quotazioni stanno cercando di rompere al rialzo la forte resistenza in area 0,91299 senza successo. Questa serie di fallimenti potrebbe spingere l’euro a cedere contro la sterlina e a scendere fino in area 0,88035. Solo una chiusura settimanale inferiore a questo livello potrebbe far prevalere la sterlina nei confronti dell’euro.

Qualora, invece, la forza dell’euro dovesse continuare le quotazioni potrebbero spingersi verso area 0,99834 (II° obiettivo di prezzo) e successivamente verso area 1,0837 (III° obiettivo di prezzo).

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » L'80,5% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Cambio sterlina dollaro: time frame settimanale

La forza della sterlina nei confronti del dollaro americano è evidente dalla proiezione rialzista in corso sul time frame settimanale. Un forte ostacolo, però, è sulla strada dei rialzisti e passa per area 1,2972 (I° obiettivo di prezzo). La rottura di questo livello in chiusura di settimana aprirebbe le porte al raggiungimento del II° obiettivo di prezzo in area 1,45261 e a seguire di area 1,60745 (III° obiettivo di prezzo).

I ribassisti potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure settimanali inferiori a 1,23667.

Cambio sterlina yen: time frame settimanale

La lotta tra sterlina e yen è molto incerta. Il futuro di questo cambio si deciderà a seconda di quanto accadrà in area 135,749. Decise chiusure settimanali superiori a questo livello, infatti, farebbero scattare la sterlina al rialzo verso il I° obiettivo di prezzo in area 142,172.

In caso contrario la valuta del Regno Unito potrebbe andare a rivedere i minimi di marzo 2020 in area 129.

Conclusione

Quali sono le valute da preferire rispetto alla sterlina inglese? Le prossime settimane potrebbero essere decisive per assistere a un forte apprezzamento della sterlina nei confronti delle principali valute mondiali

Approfondimento

3 indizi rialzisti che portano a far comprare questa valuta