L’euro continua ad assumere forza relativa nei confronti delle principali valute e oggi osserviamo con grande attenzione 3 indizi rialzisti che portano a far comprare questa valuta nei confronti dello yen.

Vediamo il perchè. Il cambio euro yen oggi si porta a 123,14 +0,04%. Da inizio anno il minimo è stato segnato a 114,43 ed il massimo a 124,43. Dal febbraio 2018 le quotazioni hanno assunto una dinamica ribassista segnando il massimo a 137,51 fino al minimo del mese di maggio 2020 a 114,43.

Cosa attendere da ora in poi? Cosa si rafforzerà l’euro o lo yen? Andiamo a studiare le dinamiche dei prezzi.

3 indizi rialzisti che portano a far comprare questa valuta nei confronti dello yen

Quando si studia ed analizza un cambio valutario qualsiasi analisi e previsione sull’aspetto economico e sulle economie di riferimento può essere opinabile e facilmente trarre in errore. Quello che invece conta in base al nostro Ufficio Studi è la tendenza dei grafici. Come da casistica dell’analisi tecnica classica, anche per i cambi e soprattutto per il Forex, i cambi valutari tendono a scontare tutto, sia quello che riguarda i dati economici che le previsioni degli stessi delle economie a cui le valute fanno riferimento.

Vediamo quali sono questi indizi. Essi si riferiscono a 3 time frame differenti combinati fra di loro e ci riferiamo al giornaliero, settimanale e mensile. Tutti e tre sono in direzionalità rialzista ed essa verrà messa in discussione soltanto con una chiusura settimanale inferiore a 120,27.

Tutti e tre i time frame frattanto proiettano le dinamiche di un ABC rialzista con possibile raggiungimento dell’obiettivo di prezzo posto a 124,43 ed al superamento e tenuta verso 129,37 per/entro i prossimi 6/9 mesi. A calcoli fatti si è in presenza di un potenziale upside del 5% dai livelli attuali.

Ampliando il nostro sguardo e analizzando gli swing che si sono formati dal 2012, una chiusura del mese di settembre o dicembre superiore ai 124,43 andrebbe a convalidare un pattern bullish di lungo termine con obiettivo primo a 137,51 e poi 149,479 e successivo 163,25 per/entro il 2026 ca.

Attenzione quindi a quello che accadrà nei prossimi mesi in quanto sembrano aprirsi spazi per forti rialzi del cambio euro yen.