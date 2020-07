Spesso sentiamo degli amici dire che non mangiano ma continuano ad ingrassare, sarà vero? Se sì, come mai? Il motivo è semplice e non dipende dalla quantità ma anche dalla qualità di quello che mangiamo. Oggi vi mostriamo una mini guida che vi illustra perché se non vuoi ingrassare e dimagrire non devi mangiare questi cibi.

Ci avviciniamo all’estate e solitamente da qualche mese, solitamente da marzo, molti affollano le palestre oppure iniziano a correre sulle strade o tapis roulant per prepararsi alla prova costume. In realtà si dovrebbe guardare alla linea non solo in procinto dell’estate ma ogni giorno sarebbe opportuno fare attenzione seguendo delle poche e semplici regole.

Partiamo dalle proporzioni.

Chi di voi non ha mai visto l’uomo vitruviano di Leonardo e il suo studio delle proporzioni? Sapete che anche per il peso ci sono delle proporzioni a cui attenersi?

Indice di massa corporea (BMI)

Cos’è? E’ una formula proposta nel secolo scorso dal belga Adolphe Quelet che mette in relazione statura e peso per definire punti di equilibrio: normopeso, sottopeso,sovrappeso e obesità.

Come si calcola?

La formula che porta a risultati indicativi si ottiene dividendo il peso espresso in Kg per il quadrato della statura espresso i metri.

Parametri:

sottopeso:<18

normopeso: fra 18 e 22

sovrappeso: fra 22,5 e 30

obesità:>30

Esempio: Gerardo è alto 175 cm Peso 80Kg quindi 80/(1,75)2=26,12 quindi sovrappeso. Il peso ideale dovrebbe essere intorno a 75 Kg.

Come abbiamo calcolato il peso ideale?

Con la formula di Lorenz che stabilisce che esso sia dato dalla differenza fra l’altezza e 100 e quindi in questo caso 175-100=75 Kg. Per le donne, la formula è altezza -104=.

Fatta questa premessa ora andiamo a spiegare perché se non vuoi ingrassare e dimagrire non devi mangiare questi cibi.

A quali cibi ci riferiamo?

Sono quei cibi che presentano elevato apporto di calorie, basso potere saziante e gradevolezza al palato

Fra i cibi che fanno ingrassare velocemente e quindi da evitare se si vuole dimagrire troviamo la patatine fritte. L’olio con cui vengono fritte non fa nessuna differenza. Poi le bevande e bibite gassate e zuccherate ad esempio i succhi di frutta.

Evitare poi i condimenti fatti con burro, strutto e margarina. Non mangiare dolci e merendine industriali. Molto calorici poi sono i formaggi che nonostante apportino vitamine e minerali sono poco sazianti e quindi gli insaccati pieni di sale, additivi e polifosfati.