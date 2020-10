Quali sono le mascherine migliori per difendersi dal Covid-19? Con i nuovi DPCM le mascherine sono ormai obbligatorie sia all’aperto che al chiuso. Avere sempre con sé una mascherina non è dunque più solo fondamentale, ma è obbligatorio e necessario. Come fare a scegliere quella giusta e che realmente ci protegge? In altre parole, quali sono le più efficaci nel salvaguardare la nostra salute e quella degli altri?

Ecco quali sono le mascherine migliori per difendersi dal Covid-19

Prima di selezionare le mascherine migliori, facciamo mente locale su quali sono quelle a nostra disposizione.

Quelle più comuni ed economiche sono le mascherine chirurgiche. Abbiamo poi le mascherine con filtro FFP2 ed FFP3 e le mascherine in tessuto lavabile.

Le mascherine chirurgiche sono dispositivi medici che riducono il rischio di diffusione del virus, in quanto chi le indossa riduce il rischio di contagiare gli altri. Ed è per questo che, pur non essendo dei DPI (ovvero un dispositivo di protezione individuale), le mascherine chirurgiche sono comunque necessarie. Se siamo tutti ad indossarle, infatti, si abbassa notevolmente il rischio di diffusione del virus.

Le uniche mascherine ad essere anche un DPI sono le mascherine con i filtri FFP2 ed FFP3. Queste sono quindi le uniche che ci proteggono dal contagio. I filtri di cui sono dotate, infatti proteggono da agenti patogeni di dimensioni che vanno dal millesimo di millimetro. Queste mascherine sono generalmente riservate al personale medico e a chi deve assistere un malato.

Ricordiamo che queste prime tre categorie di mascherine sono monouso, ragion per cui vanno gettate dopo il primo utilizzo.

Le mascherine lavabili sono invece riutilizzabili. Anche quest’ultime non inibiscono il contagio da altri, ma riducono il rischio di contagiare. Scopri qui Come lavare e sanificare le mascherine lavabili.

Un’ultima raccomandazione! Per indossare la mascherina correttamente è bene ricordarsi che la parte che presenta il ferretto va posizionata sul naso.