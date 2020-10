Il nostro team di Esperti risponde alle Lettrici che si chiedono quanto costano i 3 test di gravidanza più comuni. Sapere se a breve si diventerà madre può rivelarsi una buona notizia, ma può anche avere un impatto devastante per alcune donne. Pensiamo ad esempio alle Lettrici più giovani o giovanissime che vivono il tormento di una possibile gravidanza che arriva in un momento poco opportuno. Attendere un figlio a trent’anni potrebbe essere il coronamento di un sogno che si coltiva da tempo e magari dopo qualche anno di matrimonio. Diversa la situazione di una sedicenne che, a seguito del ritardo del ciclo mestruale, inizia a temere di essere incinta. Attualmente le ragazze ancora minorenni o poco più che maggiorenni hanno altri progetti per il futuro e spesso intraprendono lunghi percorsi di studi.

Ne consegue che a quell’età la scoperta di una gravidanza peserebbe come un macigno e le farebbe precipitare in una voragine di disperazione. Di qui la necessità e l’urgenza di procurarsi un test di gravidanza che possa fornire un immediato responso in merito al proprio stato. E una ragazzina di 16/18 deve talvolta anche fare i conti con una disponibilità economica modesta. Pertanto risulta utile sapere dove acquistare e quanto costano i 3 test di gravidanza più comuni. A chi invece volesse preventivare le spese che richiede la nascita e la crescita di un figlio consigliamo l’articolo “Quanto costa mantenere un figlio?”

Quanto costano i 3 test di gravidanza più comuni?

Prenderemo in esame i più comuni test di gravidanza, ovvero quello urinario, quello sanguigno e quello salivare. Il test urinario è il più diffuso perché si utilizza per comodità e per sapere subito se è presente l’ormone Beta HCG. Il test di gravidanza urinario che comunque assicura un’affidabilità pari al 99% si può acquistare in farmacia. La spesa da preventivare oscilla tra i 12 e i 20 euro, ma esistono anche confezioni che contengono più test che orientativamente costano 25 euro.

Il test sanguigno che si prenota e si effettua in ambulatorio solo previa prescrizione del medico costa all’incirca 20 euro. Il terzo tipo di test di gravidanza prevede infine l’acquisto solo online ed è quello salivare. Per questo ultimo prodotto si raccomanda molto scrupolo nella scelta del sito da cui acquistare. Il costo del test salivare varia da 20 a 30 euro e consente di monitorare la presenza dell’ormone Beta HCG nella saliva. Poco diffuso nel nostro Paese è comunque un prodotto molto affidabile, sebbene quello sanguigno si confermi il più sicuro.