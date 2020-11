Le cure odontoiatriche, ossia quelle che riguardano la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle patologie che colpiscono i denti, le gengive e le altre parti del cavo orale, sono tra le spese mediche più costose. Molte persone, infatti, rinunciano a curarsi perché i costi per le prestazioni odontoiatriche pesano molto sulle loro tasche e sul budget famigliare.

E in un momento di crisi economica e sanitaria come questa innescata dal lockdown, il Team di ProiezionidiBorsa vuole aiutare coloro che pur avendo necessità di sottoporsi a cure odontoiatriche, le rinvia a causa delle difficoltà economiche.

Non tutti sanno che in determinati casi, e per alcune categorie di persone, le cure odontoiatriche sono gratuite o, comunque, agevolate. I consulenti di ProiezionidiBorsa quest’oggi, illustreranno ai lettori quali sono le cure odontoiatriche a carico del SSN e a chi spettano.

Quali sono le cure odontoiatriche a carico del SSN e a chi spettano?

Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) eroga alcune prestazioni odontoiatriche gratuitamente e lo fa in favore di alcune categorie di persone ritenute più vulnerabili di altre.

Per queste cure i contribuenti devono pagare solo il ticket sanitario che, di regola, non comprende i costi delle protesi e degli impianti nonché dei relativi materiali.

Prima di soffermarci su quali sono le cure odontoiatriche gratuite, vediamo quali sono le tre categorie di persone alle quali spettano.

I beneficiari

I bambini e i ragazzi in età evolutiva dai 0 a 14 anni, i soggetti in condizioni di salute particolarmente vulnerabili e quelli in condizioni socio-economiche svantaggiate, possono ricevere gratuitamente dal SSN alcune determinate prestazioni odontoiatriche.

Vediamo insieme quali sono le cure odontoiatriche a carico del SSN.

Il Servizio Sanitario Nazionale deve garantire ai soggetti di cui sopra le seguenti prestazioni odontoiatriche:

a) le visite odontoiatriche;

b) le estrazioni dentarie;

c) le otturazioni e le terapie canalari;

d) l’ablazione del tartaro;

e) l’applicazione delle protesi rimovibili, ad esclusione del manufatto protesico;

f) l’applicazione di apparecchi ortodontici ai soggetti da 0 a 14 anni con patologie ortognatodontiche a maggior rischio, ad esclusione del costo del manufatto;

h) g) l’apicificazione ai soggetti da 0 a 14 anni.

Per sapere se si ha diritto o meno alle cure odontoiatriche gratuite, il cittadino deve rivolgersi all’ASL territorialmente competente.

