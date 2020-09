La maggior parte della ricchezza degli Italiani è investita in immobili, mentre il 25% di tale ricchezza è allocata in attività finanziarie attraverso il risparmio gestito; principalmente in fondi comuni d’investimento. I fondi sono fra gli strumenti finanziari più popolari; sono, infatti, molto “sponsorizzati” da banche e promotori finanziari poiché gli consentono di effettuare copiosi profitti.

Probabilmente non hai mai sentito parlare di ETF e puoi star certo che questo prodotto finanziario non ti verrà mai offerto in banca In quanto l’intermediario non ha alcun interessa a proportelo. Perché? Semplice: perché non ci guadagna quasi nulla

Le caratteristiche fondamentali degli ETF

Il successo di questo prodotti fra investitori evoluti è dovuto a queste 5 caratteristiche:

Semplicità

Gli ETF sono strumenti passivi, il cui obiettivo di investimento è esclusivamente quello di replicare la performance dell’indice benchmark a cui fanno riferimento. Consentono, così, in modo immediato agli investitori di esporsi al mercato d’interesse (azionario, obbligazionario, di materie prime ecc.) o alla strategia obiettivo (strategie short e leverage, accessibili tramite gli ETF strutturati)

Economicità

La politica di gestione passiva propria di questi strumenti e la quotazione in Borsa consentono agli ETF di abbattere i costi tipici della gestione attiva (team di analisti) e quelli legati alla distribuzione, garantendo agli investitori l’accesso a mercati e a strategie d’investimento altrimenti difficilmente raggiungibili con commissioni di gestione così ridotti. Per questa ragione questo prodotto finanziario non ti verrà mai offerto in banca.

Trasparenza

Gli ETF, replicando un indice notorio di mercato, consentono agli investitori di essere perfettamente consapevoli del profilo rischio/rendimento del proprio investimento, nonché del portafoglio titoli a cui sono esposti. Essi hanno, inoltre, un prezzo che si aggiorna in tempo reale in funzione dell’andamento delle componenti dell’indice di riferimento

Flessibilità

Gli ETF non hanno scadenza e contemporaneamente sono quotati in Borsa in tempo reale. L’investitore può modulare, in funzione dei propri obiettivi e dell’orizzonte temporale dell’investimento.

Abbattimento del rischio emittente

Gli ETF sono fondi o Sicav il cui patrimonio è per legge di esclusiva proprietà dei possessori delle quote/azioni dell’ETF. Di conseguenza anche nell’ipotesi d’insolvenza delle società che si occupano della gestione, amministrazione e promozione del fondo, il patrimonio dell’ETF non verrebbe intaccato.

Infine sulla maggior parte degli ETF non si paga la Tobin tax come spiegato nell’articolo 5 modi per non pagare legalmente la Tobin tax.