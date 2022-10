Quali sono le città italiane dove si tradirebbe di più il partner e perché

Qualche volta ci si chiede se sia giusto o no essere gelosi. Una domanda che potrebbe rimanere senza risposta. La gelosia infatti è un sentimento che nasce nell’essere umano, ma che potrebbe diventare qualcosa di molto negativo. Eppure nonostante molti dicano che non ci siano motivi per essere gelosi, le statistiche potrebbero smentire questo ottimismo.

Coppie mal assortite dello zodiaco

Se dovessimo guardare ad esempio al mondo dello zodiaco, scopriremmo che non tutti i segni sono nati per stare insieme. Alcuni ad esempio si attraggono a vista, ma è come se fossero destinati ad avere problemi. È il caso ad esempio dello Scorpione con il Leone, che potrebbero far nascere una grande passione, la cui fiamma si spegnerebbe in seguito.

Queste coppie mal assortite potrebbero durare poco, oppure mettere le premesse per una vita parallela. Forse anche a causa di questa incompatibilità di caratteri, nascono i tradimenti. In ogni caso, stando ad alcune statistiche, sembra che gli italiani abbiano conquistato la palma del primo posto all’interno dell’Europa.

Quali sono le città italiane dove si tradirebbe con più facilità

Inoltre il periodo estivo è quello che, più degli altri, favorisce la cosiddetta scappatella. In effetti l’estate coincide anche con le vacanze. Dopo un anno di lavoro si sente la necessità di un periodo di libertà, anche per ritrovare meglio sé stessi.

Se poi esistessero all’interno della coppia motivi di insoddisfazione, la voglia di evadere potrebbe prendere il sopravvento. Potrebbe nascere il desiderio di sentirsi apprezzati, stimati e amati. Cosa che potrebbe tradursi in una scappatella occasionale, oppure in un rapporto amoroso di più lunga durata.

Estate a parte, molti si iscrivono anche ai siti online per incontri, occasioni che facilitano la scappatella amorosa. Questa sembra in rialzo nelle nostre città. Ecco quali sono le città italiane dove si tradirebbe tendenzialmente di più: Roma al 72%, Milano 71%, Napoli 68%, Genova 65% e Palermo 64%.

Ebbene l’Italia risulta la Nazione europea in cui c’è il più alto numero di tradimenti. Il nostro Paese infatti si colloca al primo posto con una percentuale del 58%, al secondo posto la Spagna col 54% e la Francia con il 49%. La Finlandia è al 37% e la Norvegia al 36%.

Come mai si tradisce

Il periodo estivo si rivela così un momento particolare in cui è più facile sentirsi più liberi. Il peso degli obblighi familiari una volta in vacanza non c’è più. Inoltre cambiando zona o andando all’estero ci si sente meno soggetti a determinate restrizioni morali. Si conoscono persone nuove ed è più facile nascondere una scappatella, secondo quanto dice la gente. Poi c’è il fenomeno dei siti d’incontri che potrebbe alimentare questa tendenza.

