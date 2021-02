Cercare un lavoro, al mondo d’oggi, è diventata un’impresa. Sono poche le società affidabili, dove non si rischia di essere sfruttati e mandati a casa, senza neppure le garanzie minime della tutela del lavoro. Per questo motivo, ogni tanto, occorre informarsi su quali sono le aziende dove si lavora meglio in Italia. In questo modo, si potrà investire il tempo per cercare di essere assunti proprio in una di quelle. Lavoro, infatti, naturalmente significa: tranquillità economica, soddisfazione, realizzazione, benessere.

Vediamo, quindi, a quali aziende è stata assegnata la Top Employers Italia, ossia la certificazione che, viene assegnata annualmente alle migliori realtà, in punto di valorizzazione delle risorse umane.

Quali sono le aziende dove si lavora meglio in Italia? Top Employers Italia

Il suddetto certificato viene riconosciuto proprio a quelle aziende dove si lavora meglio, per una serie di ragioni: lo stipendio è soddisfacente, la qualità del lavoro è buona, si fa formazione, si motivano i dipendenti, garantendo possibilità di crescita e di carriera. Senonchè, i riconoscimenti accreditati sono stati ben 112. Strano a dirsi ma la licenza è stata riconosciuta al colosso delle vendite on line, Amazon, che nel 2021, l’ha ottenuta per la prima volta in Italia. Essa, infatti, ha assunto, in pochissimi anni, circa diecimila dipendenti a tempo indeterminato, quindi è uno maggiori datori di lavoro, a livello nazionale. Inoltre, prevede una delle retribuzioni più alte per la posizione di operatore di magazzino (1550 euro lordi).

Andando avanti, confermata nella Top Employers Italia 2021, è il Gruppo Hera, un’ azienda che si occupa di servizi energetici, ambientali e idrici. Poi, abbiamo Lidl Italia, che è al suo quinto Top Employers ed ha ottenuto anche il riconoscimento a livello europeo.

Inoltre, quest’anno ha assunto oltre duemila persone. Altre catene di supermercati che, pure, assicurano una certa crescita sono: Esselunga e Carrefour. Nel settore, invece, delle case farmaceutiche, hanno ottenuto il premio: Angelini, AstraZeneca Italia, Novartis, ecc.

Inoltre la lista è lunga e potrebbe essere trattata per settore. Oltre quelle suindicate, abbiamo, nel campo delle automotive e trasporti: Automobili Lamborghini, Dana Italia, Ducati Motor Holding, Ferrari, LeasePlan Italia, Toyota Motor, Alstom Italia, Volkswagen Group Italia.

Nel campo, invece, bancario, assicurativo, finanziario e consulenza aziendale: Accenture, Allianz, Bip, Bnl Gruppo Bnp Paribas, Bper Banca, Cassa depositi e prestiti, Credit Agricole Italia, EY, Findomestic Banca, FinecoBank, Generali Italia, Groupama Assicurazioni, Gruppo Axa Italia, Gruppo Credem, Ing bank, Itas mutua, Poste Italiane, SGB Humangest Holding, The European House-Ambrosetti, UniCredit, Zurich. Nell’e-commerce, shopping e logistica: Amazon Italy, Dhl Freight Italy, Kuehne + Nagel, QVC Italia. Insomma, la lista è lunga e rinvenibile su internet ma sapendo quali sono le aziende dove si valora meglio in Italia, potremo tentare la sorte e fare in modo di essere assunti proprio in una di esse.