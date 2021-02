Falck Renewables è un titolo azionario dall’enorme potenziale rialzista che potrebbe decollare da settimana prossima. Le motivazioni per questa affermazione sono di natura esclusivamente grafica e ci torneremo nel prosieguo di questo report.

Per il momento occupiamoci degli aspetti societari di un gruppo che negli ultimi anni ha fatto una vera e propria inversione a U convertendosi dall’industria dell’acciaio al business delle energie rinnovabili.

In questo settore il portafoglio ordini va aumentando sempre più ed è di questi giorni la notizia secondo la quale Falck Renewables si è aggiudicata due lotti, per un totale di 40 MW relativi a propri progetti fotovoltaici in Spagna nell’ambito di un bando del governo spagnolo.

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più

Al momento il limite principale è legato a una situazione finanziaria ostacolata da un debito significativo e livelli di EBITDA piuttosto bassi. Inoltre con un rapporto P/E previsto a 55,61 e 43 rispettivamente per l’anno fiscale in corso e quello successivo, l’azienda opera con multipli di guadagno elevati.

Gli analisti che coprono Falck Renewables hanno un giudizio Outperform con un prezzo obiettivo in linea con le attuali quotazioni.

Un titolo azionario dall’enorme potenziale rialzista che potrebbe decollare da settimana prossima: i livelli da monitorare secondo l’analisi grafica

Falck Renewables (MIL:FKR) ha chiuso la seduta del 29 gennaio a quota 6,365 euro in rialzo dello 0,16% rispetto alla seduta precedente.

In questo report ci concentriamo sul time frame settimanale in quanto è quello sul quale maggiormente ci sono indizi di un cambio di tendenza. Sul mensile, invece, la tendenza è saldamente rialzista.

La chiusura di settimana scorsa non è stata molto bella. Come si vede dal grafico, infatti, è stata inferiore al forte supporto in area 6,4 euro (I obiettivo di prezzo). Inoltre c’è stato un segnale ribassista dello Swing Indicator. A questo punto o assistiamo a un immediato recupero in chiusura di settimana oppure ci sarà un ritracciamento fino in area 5,63 euro.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 5,16 euro farebbe scattare un’inversione di tendenza al ribasso.

Nel caso di una ripresa del rialzo notiamo come il titolo potrebbe, nel lungo periodo, raddoppiare il suo valore.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

La green economy farà volare il titolo SOL? Possibile rialzo del 40%