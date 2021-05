Quanto si spende per mantenere una famiglia oggi in Italia? Di quanti soldi si ha bisogno allo stato attuale, dopo che la crisi epidemica ed economica ha colpito il nostro Paese? Queste sono domande che molti contribuenti si pongono all’indomani di una profonda recessione economica che è stata una delle dirette conseguenze della diffusione del Covid 19. L’ISTAT ha fornito alcune analisi che dipingono scenari ben differenti rispetto ad appena un anno precedente. Ecco la verità su quanti soldi servono sul conto corrente per mantenere una famiglia ogni mese.

Quali sono le principali differenze rispetto al 2019

Se si ponessero a confronto le stime sulla spesa media di una famiglia nel 2019 e nel 2020, ci si accorgerebbe a colpo d’occhio della forte discrepanza. Nel 2020, secondo i dati ISTAT, aumenta il numero delle persone in stato di povertà assoluta. L’Istituto Statistico registra un aumento delle famiglie in povertà assoluta nel 2020 pari a 335 mila unità in più rispetto al 2019. Numeri che sicuramente lanciano un allarme al quale i vari decreti puntano a dare risposta concreta con bonus e agevolazioni consultabili qui. Insomma, le abitudini di molte famiglie nel corso di un solo anno sono cambiate profondamente, in particolare di quelle altamente numerose e con figli minori. Proprio queste ultime hanno pagato lo scotto più forte in conseguenza alla crisi economica. Di quanto necessita dunque un nucleo per sostenere tutte le spese necessarie oggi?

Ecco la verità su quanti soldi servono sul conto corrente per mantenere una famiglia ogni mese

Secondo le stime preliminari dell’ISTAT relative al 2020 la spesa media mensile per una famiglia che risiede in Italia è pari a 2.328 euro mensili. Questa cifra descrive un calo rispetto del 9,1% rispetto al 2019 in cui la spesa media si attestava a 2.560 euro mensili. Secondo quanto riporta l’Istituto Statistico, un simile calo è il più marcato che si registri dal 1997. Sebbene, vi siano alcune discrepanze territoriali, la diminuzione interessa tutta l’area nazionale. Se per le spese alimentari e relative alla casa, gli importi si mantengono più o meno stabili, crollano invece tutte le altre spese.

È possibile che con un graduale allentamento delle restrizioni, i valori inizino a risalire. Intanto, le stime che fornisce l’ISTAT fanno certamente riflettere sulla forte inversione di tendenza, sebbene si tratti di stime preliminari. Come precisa l’Istituto, queste sono ancora stime preliminari. Si dovrò attendere la metà di giugno 2021 per i dati definitivi. Tuttavia, questi primi valori offrono già un quadro di lettura piuttosto chiaro degli scenari attuali. Ecco la verità su quanti soldi servono sul conto corrente per mantenere una famiglia ogni mese.

