Esistono vari tipi di Dòl intendendo con questa parola i semi secchi. Si possono dunque preparare dòl di soia, piselli e lenticchie in tutte le loro varianti.

Quello che oggi andiamo a proporre è un piatto della cucina povera egiziana a base di lenticchie rosse. È un piatto unico e va servito con in ciotole monoporzioni e consumato intingendovi il pane, o ancora meglio il chapati.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Vediamo dunque quali sono gli ingredienti necessari per preparare il Dòl il segreto degli egiziani che farà innamorare qualsiasi palato.

Queste dosi sono da considerarsi sufficienti per 10 persone

1 cucchiaio di olio per ogni commensale;

750 gr di lenticchie rosse secche;

1 cucchiaio di curcuma;

sale quanto basta

1 spicchio di aglio per ogni commensale;

1 dado e ½;

Il procedimento

Passiamo ai fornelli. Mettere le lenticchie in una pentola con i manici, coperte di abbondante acqua e coprire. Afferrare i manici e reggendo il coperchio con i pollici agitare energicamente la pentola. Quindi raccogliere la schiuma che si va a formare in superficie. Ripetere l’operazione più volte fino a quando la schiuma scomparirà. Mettere quindi le lenticchie in acqua pulita a coprirle per 3 cm. Quando bolle, se dovesse formarsi ulteriore schiuma eliminarla con una schiumarola. Aggiungere quindi i dadi e la curcuma. Lasciare cuocere a fuoco basso per 25 minuti girando di tanto in tanto. Le lenticchie avranno assunto la consistenza di una crema densa. Versare quindi il contenuto in ciotole monoporzione. A parte riscaldare l’olio e lasciarci dorare gli spicchi di agio. Quando questo sarà imbiondito versare un cucchiaio di olio bollente ed uno spicchio di aglio sulla superficie della crema in ogni singola.

Servire subito. L’olio continuerà a sfrigolare sulla superficie della crema creando un’atmosfera di magia, di profumi e colori.

È una preparazione sana e dal costo contenuto ma che racchiude la magia dei popoli antichi dell’antico oriente. Ancora oggi viene consumata nelle occasioni di festa.

Ecco dunque svelata la ricetta del Dòl il segreto degli egiziani che farà innamorare qualsiasi palato.