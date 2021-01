Le farine senza glutine meno conosciute e dal prezzo accessibile

Sempre più persone sceglie di mangiare alimenti privi di glutine anche se non soffrono di celiachia o di intolleranze. In commercio i prodotti gluten free sono molto diffusi, ma spesso a costi proibitivi. Inoltre, spesso i produttori aggiungono maggiori quantità di olio, sale o altre sostanze agli alimenti nel tentativo di replicare il sapore e la consistenza del pane e della pasta normali, realizzando prodotti poco naturali o addirittura dannosi alla salute. Vediamo dunque come poter cucinare qualsiasi piatto utilizzando farine senza glutine e senza spendere un capitale, ottenendo ottimi risultati. Ecco, dunque, quali sono farine senza glutine meno conosciute e dal prezzo accessibile

La farina di cocco

La farina di cocco è perfetta per preparare delle ottime torte visto il caratteristico sapore dolce del frutto da cui ha origine. Ha inoltre un’eccellente capacità di assorbire i liquidi, dunque si trasforma in un addensante perfetto per realizzare zuppe, stufati e frullati. Inoltre è naturalmente ricca di fibre e aiuta a mantenere costanti i livelli di zucchero nel sangue. Le quantità indicative, in genere, raccomandano 1/4 di tazza di questa farina per ogni tazza di farina di grano tradizionale.

La farina di ceci

Ottima per preparazioni sia dolci che salate è anche la farina di ceci. Questa è non solo un prodotto molto versatile ma si può anche preparare a casa macinando finemente i ceci essiccati. La farina di ceci fatta in casa si conserva in frigorifero per un paio di mesi in un contenitore chiuso ermeticamente È quindi anche un prodotto molti economico. Il suo basso costo l’ha resa famosa nel tempo come base di preparazioni povere regionali, come la rinomata cecina toscana. Si può utilizzare per preparare pane, pasta fresca, gnocchi, crespelle, plumcake salati e piadine. Se si sostituisce nelle ricette al posto della farina di grano, la proporzione delle dosi deve rimanere la medesima.

Per i più audaci

Infine, solo per dovere di informazione nominiamo la farina di cricket, una scelta non convenzionale che oggigiorno sta guadagnando molta popolarità. La farina di cricket viene prodotta macinando grilli interi arrostiti. È la nuova fonte di proteine ​​super nutrienti e più verdi per coloro che si definiscono lungimiranti in campo alimentare. Abbiamo dunque cercato di fornire informazioni utili sulle farine senza glutine meno conosciute e dal prezzo accessibile.

