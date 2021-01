Dal 1 gennaio 2021 la Gran Bretagna non è più parte della Comunità Economica Europea. La Brexit tanto voluta da Boris Johnson si è concretizzata e adesso bisogna attendere le conseguenze di questa decisione epocale. Del legame tra Brexit è sterlina ci siamo già occupati in un precedente articolo. Oggi vogliamo dare una risposta, analizzando i grafici, alla seguente domanda “La sterlina è destinata a rafforzarsi sia nei confronti dell’euro che del dollaro?”

Euro Sterlina: Time frame mensile

Il cambio Euro Sterlina (clicca qui per le quotazioni in tempo reale) ha chiuso la seduta del 8 gennaio in ribasso dello 0,38%.

La tendenza in corso è rialzista, ma da ormai circa un anno le quotazioni non riescono a rompere in chiusura mensile la resistenza in area 0,9095. Il protrarsi di questa oggettiva difficoltà potrebbe provocare una brusca inversione ribassista con conseguente rafforzamento della sterlina nei confronti dell’euro. I sostenitori dell’euro potrebbero tirare un sospiro di sollievo solo nel caso di una chiusura mensile superiore a 0,9095. In questo caso le quotazioni si dirigerebbero verso gli obiettivi indicati in figura.

Un primo segnale di indebolimento dell’euro si avrebbe nel caso di una chiusura mensile inferiore a 0,8798.

Sterlina Dollaro: Time frame mensile

Il cambio Sterlina Dollaro (clicca qui per le quotazioni in tempo reale) ha chiuso la seduta del 8 gennaio invariato rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso mostra una sterlina molto forte nei confronti del dollaro che dovrebbe continuare in questa direzione. La tendenza in corso, infatti, è rialzista e punta agli obiettivi indicati in figura.

Solo una chiusura mensile inferiore a 1,296 farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Conclusione

Dall’analisi dei grafici si capisce che la sterlina è destinata a rafforzarsi sia nei confronti dell’euro che del dollaro. Riamane ancora qualche dubbio su quello che succederà nei confronti dell’euro, ma i livelli da monitorare sono molto chiari.

Prestare, quindi, molta attenzione in chiusura mensile ai livelli indicati.