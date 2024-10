Quali sono i quartieri di Milano in cui una casa si paga meno - Foto da pexels.com

Milano, la vivace capitale economica e culturale d’Italia, attira persone da tutto il mondo per le sue opportunità lavorative, università di prestigio e la sua scena artistica e culturale. Tuttavia, vivere a Milano può risultare costoso, soprattutto in alcuni quartieri. Per chi desidera vivere a Milano senza spendere cifre esorbitanti, esplorare le aree meno centrali può offrire ottime opportunità.

Quali sono i quartieri di Milano in cui una casa si paga meno?

Quarto Oggiaro è tra i quartieri meno cari, con un costo medio per l’acquisto di circa 2.100 euro/mq. Situato a nord-ovest, è ben collegato al centro e offre un buon compromesso tra convenienza e servizi. Gorla, poco più vicino al centro e lungo la linea della metro, ha prezzi attorno ai 2.500 euro/mq. È apprezzato per la sua tranquillità e la vicinanza al Parco della Martesana.

Anche Bovisa merita attenzione: conosciuto per il Politecnico, attira giovani e studenti, e i prezzi si aggirano intorno ai 2.700 euro/mq. La sua trasformazione recente lo rende interessante per chi cerca un quartiere dinamico. Bicocca, sede dell’omonima università, è un’altra opzione per risparmiare, con costi medi di 2.600 euro/mq. Offre infrastrutture moderne e una buona accessibilità ai trasporti.

Infine, Crescenzago nella periferia est, offre prezzi medi intorno a 2.400 euro/mq. Questo quartiere, ben collegato grazie alla linea verde della metro, è vicino a parchi e gode di una buona vivibilità. Questi quartieri dimostrano che, con una scelta attenta, è possibile vivere a Milano senza affrontare i costi proibitivi del centro.

Dunque, ecco quali sono i quartieri di Milano in cui una casa si paga meno. Questi ultimi potrebbero essere adatti anche agli studenti in certa di appartamenti dal costo ridotto per potersi mantenere più facilmente e senza troppe rinunce.

Il costo di un immobile in questa città

Il costo delle case a Milano è tra i più alti d’Italia, soprattutto nei quartieri centrali come Brera, Porta Nuova e Navigli, dove i prezzi possono superare i 10.000 euro al metro quadro. Tuttavia, esistono zone più economiche, per chi è disposto a vivere fuori dal centro. In quartieri come Quarto Oggiaro e Crescenzago, i prezzi si aggirano intorno ai 2.100-2.400 euro al metro quadro, offrendo buoni collegamenti e una vita più tranquilla. Vivere a Milano resta accessibile se si esplorano opzioni nella periferia ben servita.

